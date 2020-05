Am Dienstag (5. Mai) öffnet das Freilichtmuseum Mühlenhof wieder seine Türen für Besucher. Als besonderes Dankeschön erhalten Pflegekräfte, die unermüdlich in der Corona-Krise im Einsatz seien (gegen Vorlage eines Nachweises) bis zum 31. Mai freien Eintritt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Schließung der letzten Wochen habe das Team des Mühlenhofes effektiv genutzt. So wurden beispielsweise neue Tische und Bänke gebaut. Auch ein seit Jahren angedachter Spielplatz ist nun endlich umgesetzt worden.

Neue Tiere auf dem Hof

Auch über neue Tiere können sich Besucher freuen: Die kleine Schafherde hat sechs neue Mitglieder, unter anderem zwei kleine Lämmer. Die Gastronomie des Hofes bleibt den Auflagen entsprechend weiterhin geschlossen. Stattdessen werden To-Go-Alternativen angeboten. Die üblichen Hygienevorkehrungen gelten natürlich auch auf dem Mühlenhof. Der Hof ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.