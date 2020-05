Sparda-Bank-Filiale an der Königsstraße wieder geöffnet

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte die Sparda-Bank West ihre Filialen im März geschlossen. Da die Experten eine Entspannung der Lage signalisiert und Bundes- und Landesregierung ihre Maßnahmen gelockert haben, werden die meisten Sparda-Filialen laut einer Mitteilung jetzt wiedereröffnet. Seit Montag können die Kunden die Service- und Beratungsangebote auch in der Sparda-Bank-Filiale in der Königsstraße 51-53 wieder in Anspruch nehmen.

Vertriebsdirektor Stephan Grone erläutert dazu: „Wir bitten alle Kunden, weiterhin empfohlene Sicherheits- und Schutzmaßnahmen wie das Abstandhalten zu beherzigen.“ In allen Filialen der Sparda-Bank West gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske. Darüber hinaus beugt die Sparda-Bank West mit eigenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wie Mundschutz oder Plexiglasschutzscheiben im Service-Bereich vor.

Filialen werden im Juni zusammengelegt

Die Filialen der Sparda-Bank in Zentrum Nord und am Hauptbahnhof werden am 26. Juni 2020 mit der Sparda-Filiale in der City zusammengelegt und bleiben daher auch weiterhin geschlossen. Die Bank hatte bereits 2019 eine Anpassung ihrer Filialstruktur angekündigt. Der Hintergrund: Immer weniger Kunden besuchen für ihre alltäglichen Bankgeschäfte eine Filiale, sondern bevorzugen dafür das Online-Banking und digitale, mobile Lösungen.

Vertriebsdirektor Stephan Grone: „Auf solche Entwicklungen müssen wir natürlich reagieren. Mir ist es allerdings wichtig zu betonen: Wir bleiben mit der Filiale in der Königsstraße 51-53 hier in Münster auch künftig vor Ort.“

Filiale am Bahnhof wird zu SB-Center

Darüber hinaus wird die Filiale am Berliner Platz 31 in ein SB-Center umgewandelt. Weitere SB-Stellen stehen zudem in der Westfalen-Tankstelle Steinfurter Straße 166 und am Schiffahrter Damm 506 zur Verfügung.