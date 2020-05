Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) hat beim aktuellen Hochschulranking des "Centrums für Hochschulentwicklung" ( CHE ), bei dem unter anderem Studierende ihre Studienbedingungen bewerten, in den Fächern Betriebswirtschaftslehre, Jura, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik mit Plätzen in der Spitzengruppe gepunktet.

Die WWU überzeugt laut einer Pressemitteilung besonders in Jura und Wirtschaftsinformatik. Die Studierenden bewerten die „allgemeine Studiensituation“ in diesen Fächern als sehr gut. Bei den Indikatoren zu Forschung und Lehre glänzt das Fach Jura in der Kategorie Forschungsgelder pro Wissenschaftler“. In der Rubrik „Promotionen pro Professor“ befinden sich neben Jura auch die Fächer Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik in der Spitzengruppe.

Lob für IT-Infrastruktur

Das Fach Wirtschaftsinformatik erreicht darüber hinaus die Spitzengruppe in den Kategorien „internationale Ausrichtung des Studiums“ und „Abschlüsse in angemessener Zeit“ – beides für den Master-Studiengang Information Systems. Die Studierenden lobten ebenso die „IT-Infrastruktur“ und die „Studierbarkeit“. Zudem äußerten sie sich sehr zufrieden über das Raum-Angebot in den Fächern Wirtschaftsinformatik und Jura.

Die Fächer Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre punkteten zusätzlich in den Kategorien „Abschlüsse in angemessener Zeit“ sowie „Unterstützung am Studienanfang“.