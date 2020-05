Das Engagement der Jugendstiftung der Wohn- und Stadtbau geht auch 2020 weiter: Der Vorstand der Stiftung hat entschieden, 18 Projekte mit mehr als 38 000 Euro zu unterstützen und setzt damit ein wertvolles Zeichen in einer schwierigen Zeit. Außerdem wurde mit Sabine Trockel , Amtsleiterin für Kinder, Jugendliche und Familien, ein Kuratoriumsmitglied neu gewählt. Anna Pohl , Gründungsmitglied seit 2003, scheidet auf eigenen Wunsch aus.

„Wie jedes Jahr haben wir wieder viele interessante Projektanträge erhalten“, erklärte Vorstandsvorsitzender Dr. Christian Jaeger. „Wir freuen uns, dass wir dabei helfen können, benachteiligte Kinder und Jugendliche in ganz unterschiedlichen Bereichen zu fördern.“ So gehen unter anderem 4000 Euro an den Verein Alte Post – Berg Fidel für ein Projekt über Lernhilfen für Schüler. Kinder und Jugendliche aus Berg Fidel erhalten die Möglichkeit, täglich das niedrigschwellige Angebot der Lern- und Hausaufgabenhilfe in Anspruch zu nehmen. Ziel ist es, Schulabschlüsse zu ermöglichen – unabhängig von Herkunft und sozialer Situation.

Ballett und Gewaltprävention

Der Förderverein Familienzentrum Kita Killingstraße erhält insgesamt 3500 Euro für zwei Projekte. Mit 2000 Euro wird ein Ballettprojekt für Mädchen im Alter von vier bis sechs Jahren gefördert, 1500 Euro sind für das Projekt Kampfesspiele - Gewaltprävention für Jungen im Alter von fünf bis sechs Jahren gedacht. An den integrativ-inklusiven Fußballgruppen von Blau-Weiß Aasee nehmen mehr als 80 Kinder und Jugendliche wöchentlich teil und spielen nach ihren Möglichkeiten Fußball. Die Jugendstiftung hilft hier mit 2000 Euro. Um weitere Spenden wird gebeten.