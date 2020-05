Seit Wochen sind die Kitas und Schulen im Stadtgebiet geschlossen – die Gelegenheit, um Biozide gegen den Eichenprozessionsspinner auszubringen. Nur kommt es dabei eben nicht nur auf die Absicherung der Flächen, sondern auch auf die Wirksamkeit an. Und was die betrifft, sind die Bedingungen in dieser Woche perfekt, sagt Stadtförster Hans-Ulrich Menke.