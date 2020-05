Live-Benefizkonzert in Münsters Autokino

Die Auswirkungen der gegenwärtigen Corona-Pandemie stellen für viele Kulturschaffende eine existenzielle Bedrohung dar. Die Schließung der Theater und Absagen von Veranstaltungen gleichen einem Berufsverbot. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar. Das trifft besonders die freien und privaten Theater hart.

Um sie zu unterstützen haben einzelne Bürger laut einer Mitteilung des Wolfgang-Borchert-Theaters (WBT) ein Benefizkonzert ins Leben gerufen. Am Samstag (9. Mai) um 21 Uhr findet es unter dem Titel „Münster für Künstler“ im Autokino am Hawerkamp statt. Mit ihrem Live-Auftritt zeigen sich bekannte Münsteraner Musiker solidarisch mit der schauspielenden Zunft: Götz Alsmann, die „gemüsikalischen“ Zucchini Sistaz, der Chansonnier Jean-Claude Séférian gemeinsam mit dem Saxophonisten Jan Klare sowie die Newcomerin Country-Popsängerin Van de Forst.

Konzert auf großer Leinwand

Das Bühnengeschehen wird in hoher Auflösung auf einer Leinwand übertragen, es gibt kleine Einspielfilme, die die Arbeit der betroffenen Spendenempfänger vorstellen, der Ton kommt über Funk aus dem Autoradio. Der WDR überträgt das Konzert im Live-Streaming auf der Facebook-Seite der Lokalzeit.

Veranstalter ist das Cineplex Münster, Kooperations-Partner der Benefiz-Veranstaltung sind der WDR, MCC Halle Münsterland, HRC Service & Sicherheit, GWK (Gesellschaft zur Förderung westfälischer Kulturarbeit), Stadt Münster und das Wolfgang-Borchert-Theater. OB Markus Lewe hat die Schirmherrschaft übernommen.

Zehn Theater und Künstler werden unterstützt

Ursprünglich war die Initiative aus dem Gedanken erwachsen, dem WBT in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen, doch Intendant Meinhard Zanger und sein Team wollen sich solidarisch mit allen weiteren privaten und freien Theatern in Münster zeigen. „Uns geht es zur Zeit nicht gut, aber manchen geht es noch schlechter“, so Zanger.

So wurde eine Runde von zehn Theatern und Solokünstlern evaluiert, die es nach Selbstaussage besonders schwer trifft. Dazu zählen Theater Titanick, Boulevardtheater, Freuynde und Gaesdte, Der Kleine Bühnenboden, Theater Charivari, Cactus e.V. und vier Solokünstler. "Es ist wichtig, die Vielfalt und die Solidarität in Münsters Kulturlandschaft zu zeigen und zu erhalten, damit sie auch weiterhin das Stadtleben maßgeblich mitprägen kann", heißt es in der Mitteilung.

55 Euro pro Auto

Pro Auto wird ein Eintritt von 55 Euro genommen, von denen jeweils 50 Euro an die Spendenempfänger gehen. Zu weiteren Spenden wird aufgerufen. Karten sind erhältlich unter www.cineplex.de/muenster/