Nette Geste oder ein Wahlkampfgag?

War die Briefaktion nun eine nette Geste des Oberbürgermeisters, um gelangweilte Grundschulkinder aufzuheitern? Oder hat sich Markus Lewe vier Monate vor der Oberbürgermeisterwahl eine mit Steuergeld finanzierte Wahlkampfkampagne genehmigt?

Fakt ist, dass alle münsterische Grundschulkinder in den vergangenen Tagen Post von Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) bekommen haben. Darin erzählt Münsters erster Bürger den Sechs- bis Zehnjährige ein wenig über Corona, fragt, ob die Kinder Langeweile haben, und schreibt dann: „Gegen Deine Langeweile haben wir uns etwas überlegt: Mal doch ein Bild, was Dir in Münster am besten gefällt.“ Damit die geplante Ausstellung im Rathaus auch Wirklichkeit werden könne, erfolgt der Hinweis: „Deine Eltern können mir Dein Bild einfach per Post, Facebook oder Insta­gram zusenden.“

Scharfe Kritik von der SPD

In einer Videopressekonferenz haben die SPD-Ratsmitglieder Maria Winkel und Mathias Kersting diese Aktion scharf kritisiert. „So geht es nicht, das ist albern“, meinte Winkel. Lewe habe als Wahlkämpfer schlicht ein Tabu gebrochen: „Ma spannt nicht Kinder in den eigenen Wahlkampf ein.“

Im Rathaus sieht man den Sachverhalt ganz anders. Zum Vorwurf, die Malaktion für Grundschulkinder sei eine Wahlkampfaktion, sagte ein Sprecher der Stadt: „Der Oberbürgermeister ist gerade eben nicht nur für seine Wähler da, sondern auch für die Kinder der Stadt.“ Überdies komme die Aktion gut an, wie der Rücklauf zeige.

Nach Auskunft von Ratsherr Kersting liegen der SPD derweil Beschwerden von Eltern vor, die sehr befremdet auf die Post des Oberbürgermeisters reagiert hätten. Die SPD will jetzt in Erfahrung bringen, wie teuer die Aktion gewesen sei und von wem die Idee stamme.

Kersting: „Ein Oberbürgermeister hat derzeit andere Dinge zu tun als eine Malaktion zu organisieren.“ Wenn überhaupt eine Notwendigkeit bestanden habe, so die SPD, dann hätte es eine Aktion des Schul- oder des Jugendamtes sein sollen, nicht aber des Oberbürgermeisters persönlich.

Zu den Kosten machte das städtische Presseamt am Mittwoch keine Angaben.