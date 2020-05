Polizisten nahmen am Mittwochnachmittag einen 17-jährigen mutmaßlichen Drogendealer an der Fresnostraße fest. Umfangreiche Ermittlungen brachten die Ermittler auf die Spur des 17-Jährigen. Er ist laut einer Mitteilung der Polizei bereits mehrfach wegen des Handels mit Drogen in Erscheinung getreten.

Bei der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Beamten neben Drogen einen Wohnungsschlüssel. In der Mietswohnung entdeckten die Ermittler neben weiteren Drogen, Verpackungsmaterialien und einer Feinwaage zwei E-Bikes. Das "Cube"-E-Bike im Wert von 2100 Euro konnten die Beamten bereits einem Diebstahl Ende April zuordnen. Das "Stevens"-E-Bike wurde noch nicht als gestohlen gemeldet. Auch dieses stellten die Beamten sicher, weil der Verdacht des Diebstahls besteht.

Der 17-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittler sind auf der Suche nach dem Besitzer des "Stevens"-E-Bikes. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 2750 entgegen.