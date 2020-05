Endlich wieder Lesestoff

Die Stadtbücherei in Münster ist eigentlich ein Begegnungsort. Mehrere tausend Besucher würden sonst täglich den modernen Bau am Alten Steinweg besuchen, um Bücher zu lesen, Bekannte zu treffen und zu recherchieren, erzählt Kulturdezernentin Cornelia Wilkens . „Das ist im Moment nicht möglich. Aber jetzt haben wir erstmal wieder ein klassisches Büchereiangebot“.

Denn seit Ende April ist die Stadtbücherei wieder geöffnet. Dabei erfolgte die Öffnung still und leise, ohne große Ankündigungen: „Wir wollten erstmal sehen, ob unser Konzept aufgeht und wo wir nachbessern müssen“, erläutert Stefanie Dobberke , Leiterin der Stadtbücherei.

Einbahnstraßen und Laserschranken

Zu diesem Konzept gehört ein Einbahnstraßen-System (grüne Füße), eine Begrenzung auf maximal 100 Besucher gleichzeitig, was mittels abgezählter und desinfizierter Einkaufskörbe sowie Laserschranken gemessen wird, und die Registrierung zur Nachverfolgung jedes Besuchers. „Das wird über den Büchereiausweis gemacht“, berichtet Dobberke und verweist darauf, dass nur Nutzer mit Büchereiausweis eintreten dürfen.

In den Tagen nach der Öffnung hatten zudem nur Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren Zutritt gehabt, was teilweise Unverständnis in der Bevölkerung ausgelöst hat. Grund dafür sei der erwartete große Andrang im Vergleich zu den relativ kleinen und engen Räumen in der Kinderbibliothek gewesen.

Konzept hat sich bewährt

Nach wie vor dürfen sich dort maximal 15 Personen gleichzeitig aufhalten. Da sich das aufgestellte Sicherheitskonzept bisher bewährt habe, soll die Altersgrenze jedoch ab Montag (11. Mai) wegfallen. „Kinder sind total wichtige Nutzer für uns“, erläutert Kulturdezernentin Wilkens.

Allgemein sei das Konzept in mehrere Stufen aufgeteilt, die nacheinander erprobt werden sollen. „Gründlichkeit geht dabei vor Schnelligkeit“, so Wilkens. Alle zwei Tage werde die Situation analysiert und Änderungen vorgenommen, ergänzt Dobberke. „Wir hatten am Anfang rote Füße auf dem Boden aufgebracht, aber da dachten alle, dass sie nicht in diese Bereiche gehen dürfen“, erzählt sie lachend und zeigt auf die nun grünen Füße.

Allgemein sein sowohl Mitarbeiter als auch Besucher froh über die Wiedereröffnung. „Wir haben die Zeit aber auch genutzt, um unser digitales Angebot zu erweitern“, berichtet die Bücherei-Leiterin. Die Nutzungszahlen dort hätten sich verdoppelt.