Beschwerden über Jugendliche auf Spielplätzen

Seit Donnerstag haben die Spielplätze in der Stadt wieder geöffnet. Gerade Jüngeren (und ihren Eltern) soll damit die Möglichkeit geboten werden, wieder rauszukommen und zu spielen.

In der Stadtbevölkerung mehren sich jedoch die Beschwerden – sowohl vor als auch nach der Öffnung – dass besonders Jugendliche die Spielplätze als Begegnungsort nutzen und dabei die Abstandsregeln nicht einhalten würden. Dazu Ordnungsdezernent Heuer: „Seit es die Corona-Auflagen gibt, kontrollieren wir an den Spielplätzen verstärkt deren Umsetzung. Und da, wo es Verstöße gibt, sind es oft Heranwachsende, die sich nicht an die Spielregeln halten“.

Spielplätze als Treffpunkt

Das Gespräch suchen und auf die Corona-Schutz-Verordnung hinweisen, wie es sonst, die Strategie des Ordnungsamts ist, sei allerdings oft nicht möglich. „Sobald sie uns sehen, verschwinden sie sofort“. Ein großes Problem sehe Heuer in den Jugendlichen allerdings nicht. Auf die Abstandsregeln müsse hingewiesen werden, doch sonst hätte es noch keine Probleme und Beschwerden gegeben.

Vielmehr hätten Jugendliche auch vor Corona auf Spielplätzen ihre Zeit verbracht. Dennoch weist Heuer darauf hin, dass es auch zu Platzverweisen oder Spielplatz-Schließungen kommen könne, sollte es vermehrt Meldungen von einem spezifischen Ort geben. Verstärkte Kontrollen will der kommunale Ordnungsdienst jedoch nicht an den Spielplätzen durchführen. „Da liegt der Fokus unserer Kapazitäten jetzt woanders“, so Heuer.