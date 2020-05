UKM schult Mitarbeiter für Umgang mit Covid-Patienten

Eigentlich ist Ruth Boche am Universitätsklinikum Münster (UKM) Pflegespezialistin für Schmerzmanagement. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie hat ihren Schwerpunkt schon vor vielen Jahren auf die Versorgung von Menschen mit Schmerzen gelegt.

Mitte März mussten laut einer Pressemitteilung des UKM wegen der Pandemie an allen Kliniken im Land zahlreiche elektive Operationen verschoben werden. „Als wir alle fürchteten, wir würden vielleicht eine kaum zu bewältigende Zahl an schwerkranken Covid-Patienten bekommen, habe ich mich freiwillig für den Refresh-Kurs gemeldet“, sagt Ruth Boche.

Unterstützung der Kollegen

Ein ziemlich mutiger Schritt, wenn man bedenkt, dass die 55-Jährige schon 18 Jahre lang auf keiner Intensivstation mehr gearbeitet hat. „Sicher bin ich früher auch mit Beatmungsgeräten umgegangen“, so Boche. „Aber da hat sich technisch viel getan, sodass ich mir sicher war, dass ich meine Kollegen zwar pflegerisch unterstützen, aber nicht eigenverantwortlich Covid-Patienten versorgen könnte.“

Mit Blick auf ein Worst-Case-Szenario musste das UKM gerade am Anfang der ersten Infektionswelle Pläne entwickeln, wie extreme Patientenzahlen personell bewältigt werden könnten. Da lag es nahe, das UKM-Trainingszentrum zu beauftragen, Pflegende und Ärzte fit für Covid-Patienten zu machen.

„ Wir versuchen, Ängste zu nehmen und zu vermitteln, dass der professionelle Umgang mit Covid-19 möglich ist. " Christian Hackmann

„Wir wollten die Pflegenden, die alle auf professionell unterschiedlichen Ständen waren, individuell da abholen, wo sie standen – also ihr vorhandenes Wissen reaktivieren“, sagt Christian Hackmann , der die „Refresh-Kurse“ am UKM zusammen mit seinem Kollegen Tim Güß leitet. Dabei müsse man auch Sorgen der Kollegen ernst nehmen. „Wir versuchen, Ängste zu nehmen und zu vermitteln, dass der professionelle Umgang mit Covid-19 möglich ist“, sagt Hackmann.

Ruth Boche wurde nach dem eintägigen Refresh-Kurs direkt auf die Intensivstation 19 B Ost geschickt. Dort unterstützte sie nach einer mehrtägigen Einarbeitungsphase bei „normalen“ Intensivpatienten. „Grundpflege, Positionierung und Mobilisation, alles das sind Tätigkeiten, die ich den Kollegen abnehmen beziehungsweise bei welchen ich mitwirken konnte“, sagt sie. Aber auch mit Kontakt zu Corona-Infizierten hätte sie „keine Sekunde gezögert, hier zu arbeiten“.

Dreiwöchiger Einsatz

Knapp drei Wochen dauerte ihr Kurzeinsatz – für weitere Infektionswellen stünde sie wieder zur Verfügung. Gleichzeitig fühle sie sich in der Wahl ihres Spezialgebiets Schmerz bestätigt. „Die Arbeit auf der Intensivstation ist im wahrsten Wortsinn intensiv. Das ist das Schöne an unserem Beruf, dass die Pflege so viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Trotzdem muss ich in dieser Lebensphase nicht mehr alles machen“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.