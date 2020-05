Auf dem Gelände der York-Kaserne werden derzeit mehrere Kampfmittelverdachtspunkte überprüft. Ob es sich dabei tatsächlich um Blindgänger handelt, kann die Feuerwehr zurzeit noch nicht sagen. Die Überprüfungsarbeiten dauern an, wie Feuerwehrsprecher Jörg Rosenkranz am Morgen berichtet.

Seit Dienstag würden mehrere Verdachtspunkte auf den Gelände geöffnet, bereits am Montag hat die von der Bezirksregierung beauftragte Fachfirma mit den Vorbereitungen begonnen. "Wir haben einige Verdachtspunkte im nördlichen Teil des Kasernengeländes und zwei weitere im Süden auf einer Pferdewiese", erläutert Rosenkranz. Am Vormittag liefen die Überprüfungsarbeiten im Norden der Fläche im Bereich des Lettehausweges.

Albersloher Weg wäre betroffen

Nach Abschluss der Arbeiten würde der südliche Teil (Heeremansweg) überprüft. "Sollten wir im nördlichen Teil etwas finden, würde der Albersloher Weg beeinträchtigt", so Rosenkranz. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wären entsprechende Evakuierungsmaßnahmen beziehungsweise Sperrungen notwendig. Rosenkranz geht davon aus, dass die Arbeiten noch am Dienstag oder sonst am Mittwoch beendet werden.

Wir berichten weiter.