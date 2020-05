Das Manufactum Warenhaus in den Arkaden hat am Mittwoch Neueröffnung gefeiert. Die Umbauarbeiten in den letzten Wochen konnten trotz strenger Auflagen pünktlich abgeschlossen werden, teilt das Unternehmen mit. Geplant waren zur Eröffnung eine große Feier und Veranstaltungen für die Kunden, stattdessen gibt es Einlassbeschränkungen und Hygienemaßnahmen.

"Natürlich hätten wir uns einen anderen Start gewünscht. Aber wir sehen derzeit in unseren anderen Warenhäusern, dass unsere Kunden trotz der Umstände zu uns kommen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir jetzt auch den Münsteranern unsere Dinge vor Ort zeigen können“, freuen sich die Geschäftsführer Kai Steffan und Max Heimann.

Das Manufactum Warenhaus in Münster verfügt über eine Verkaufsfläche von 330 Quadratmetern. Das Warenhaus ist das 13. des Unternehmens insgesamt.