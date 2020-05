Im vergangenen August hatte ihre Enkelin eine 68-Jährige aus Kinderhaus als vermisst gemeldet. Später fand eine Fußgängerin deren Leiche in Schleswig-Holstein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ihr Neffe die Münsteranerin getötet und dorthin gebracht hat, weil er ein von ihr gewährtes Darlehen nicht zurückzahlen wollte. Der 52-Jährige hatte eingeräumt, seine Tante am mutmaßlichen Tattag besucht zu haben. Er war den Ermittlungen zufolge der Letzte, der sie lebend sah.

In dem Prozess gegen den 52-Jährigen hat am Donnerstag eine Postbotin ausgesagt, die für die Straße zuständig ist, in der die 68-Jährige lebte. „Ich kannte sie sehr gut, sie war eine sehr nette Frau“, so die Zeugin. Sie wisse sicher, dass es sich um einen Freitag gehandelt habe, als sie die Getötete zum letzten Mal sah. „Freunde haben mir Fotos im Internet gezeigt, dass sie vermisst wird“, sagte die 49-Jährige.

Beschreibung passt nicht zum Angeklagten

Zudem sei ihr ein Ereignis in Erinnerung geblieben: „Sie hat Besuch bekommen von einem Mann und hat sich so enorm gefreut, das war so laut, das ist mir aufgefallen.“ Den Mann, den sie vom Nachbargrundstück aus gesehen haben will, beschrieb die Postbotin als jungen, hellhäutigen Mann mit braunen Locken, „ein richtiger Wuschelkopf“.

Dass es sich laut der Postbotin um einen Freitag gehandelt habe, ist insofern relevant, als dass die 68-Jährige am Freitag (2. August 2019) verschwand. Und weil die Beschreibung des Mannes, den sie laut ihrer Aussage an jenem Nachmittag gesehen hat, überhaupt nicht auf den angeklagten 52-Jährigen passt. Gleiches gilt für einen ehemaligen Freund der Tochter der 68-Jährigen, den die Tochter zwischenzeitlich zu verdächtigen schien.

In alle Richtungen ermittelt

Die Ermittler hatten diesbezüglich bereits betont, man habe in alle Richtungen ermittelt, der Verdacht sei aber sehr schnell auf den 52-Jährigen gefallen, weil dieser sich am Tag des Verschwindens mit seiner Tante getroffen hatte. Ihn belasten zudem das Motiv – die geforderte Rückzahlung des Privatdarlehens – sowie Kreditkartenzahlungen, die belegen, dass er am mutmaßlichen Tattag von Münster aus in Richtung Norden gefahren ist.