Bei Demonstrationen in Münster gibt es seit dieser Woche keine pauschale Maskenpflicht mehr. Das hat Polizei-Sprecherin Vanessa Arlt auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt.

Eigentlich sind Versammlungen seit Beginn der Corona-Pandemie verboten und benötigen eine Ausnahmeerlaubnis. Bis Ende vergangener Woche war für diese Ausnahmeerlaubnis das Ordnungsamt der Stadt Münster zuständig, die mehrere Demonstrationen und Mahnwachen unter strengen Auflagen erlaubten. Zu den Auflagen zählte jeweils eine generelle Maskenpflicht sowie eine Begrenzung der maximalen Teilnehmer-Anzahl, je nach verfügbarer Fläche.

Zuständigkeit liegt bei der Polizei

Seit Montag, mit in Kraft treten der aktuellen Corona-Schutzverordnung, ist wieder die Polizei für solche Versammlungen zuständig. Und die will weder eine pauschale Maskenpflicht als Auflage fordern, noch die Personenanzahl begrenzen, berichtet Vanessa Arlt. Unter Verweis auf die Corona-Schutzverordnung führt sie aus, dass in erster Linie die dort festgeschriebenen Mindestabstände eingehalten werden müssen.

Allerdings erläutert Arlt, dass es bei bestimmten Demonstrationen und Mahnwachen dennoch zu einer Maskenpflicht oder weiteren Auflagen kommen kann. "Das muss im Einzelfall jeweils entschieden werden. Wie schätzen wir die Versammlung ein? Wird das friedlich verlaufen? Wird es Schwierigkeiten geben, die anderthalb Meter Abstand einzuhalten?"

Am Mittwoch hat zum ersten mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder eine Demonstration ohne Maskenpflicht stattgefunden. Rund 60 Mitarbeiter und Inhaber von Reisebüros hatten für staatliche Rettungsmaßnahmen ihrer Branche protestiert.