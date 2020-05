Milieuschutzsatzung und zwei neue Kitas

In einer wahren Mammutsitzung hat der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend zahlreiche Entscheidungen getroffen.

Mit den Stimmen aller Parteien außer der AfD hat der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend die Erarbeitung einer „sozialen Erhaltungssatzung“ für Hansa-, Hafen- und Herz-Jesu-Viertel gestimmt. Üblicherweise wird in diesem Zusammenhang von einer Milieuschutzsatzung gesprochen. Sie soll verhindern, dass bestehende Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Insbesondere SPD und Linke fordern seit Jahren Milieuschutzsatzungen, scheiterten damit aber stets am schwarz-grünen Ratsbündnis.

Insbesondere die CDU lehnte entsprechende Initiativen ab und nahm bei dieser Positionierung auch die Grünen in die Pflicht. Bewegung in die Sache kam erst nach dem Baustopp am Hafencenter. Da die Grünen eine Umplanung des Bauvorhabens vom Hafencenter zum Hafenmarkt grundsätzlich ablehnen, kam es zu politischen Verhandlungen zwischen CDU und SPD. Das Ergebnis: Die SPD ist beim Hafenmarkt weiter im Boot, die CDU bewegte sich bei der Milieuschutzsatzung. Der Linke Heiko Wischnewski kritisierte die schwarz-rote Übereinkunft, woraufhin die SPD-Ratsfrau Maria Winkel konterte: „Die Linke fordert seit Jahre die Milieuschutzsatzung. Und jetzt, da sie kommt, wird genölt.“

Zwei neue Kitas

Mit den Stimmen aller Parteien außer der AfD hat der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend die Errichtung von zwei weiteren Kindertagesstätten beschlossen. Zum einen geht es um eine Kita an der Grevener Straße, zum anderen um eine betriebliche Kindertageseinrichtung der Westfälische Wilhelms-Universität am Schlossplatz.

Traditionell stimmt die AfD immer dann gegen eine neue Kita, wenn das Konzept auch eine Betreuung von Kindern unter drei Jahr anbietet. In den ersten drei Lebensjahren, so die Argumentation der AfD, sollen Kinder ausschließlich zu Hause betreut werden. Alle anderen im Rat der Stadt Münster vertretenen Partien teilen diese Überzeugung nicht.

Münster als sicherer Hafen

Mit den Stimmen aller Parteien außer der AfD hat der Haupt- und Finanzausschuss zugestimmt, dass die Stadt Münster im Rahmen des Städtebündnisses „Sicherer Hafen“ mehr Flüchtlinge aufnimmt, als sie nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Verteilschlüssel des Bundes aufnehmen müsste. Konkret geht es dabei um 80 Plätze, davon 20 für unbegleitete Minderjährige.

Hintergrund ist die Notlage in griechischen Flüchtlingslagern sowie die regelmäßigen Probleme bei der Verteilung der Flüchtlinge, wenn wieder in Seenot geratene Menschen im Mittelmeer gerettet werden. In dem Beschluss heißt es weiter: „Der Rat der Stadt Münster fordert den Bund auf, ein Verfahren zur Übernahme dieser Geflüchteten nach Deutschland zu schaffen.“ Überdies wird das Land NRW aufgefordert, „die Aufnahme in seiner Funktion als Kostenträger zu unterstützen“.