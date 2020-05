Ermittlungen ergaben, dass der 47-jährige Deutsche im Verdacht steht, in derselben Nacht in ein Geschäft an der Lütke Gasse sowie in der Nacht zuvor in eines an der Klosterstraße eingedrungen zu sein. In Letzterem entwendete er einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Der Tatverdächtige war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen des Begehens von Geschäftseinbrüchen in Erscheinung getreten. Am Donnerstagnachmittag wurde der 47-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Ein Richter erließ Haftbefehl.