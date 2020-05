Die Beamten sahen, wie das Quartett von der Bahnhofstraße in Richtung Hammer Straße ging. Kurz hinter der Einmündung zur Leostraße interessierten sich zwei der Männer auffällig für einen geparkten VW Crafter.

Beamte stellen Täter

Die 24- und 25-jährigen Algerier machten sich an der Fahrertür zu schaffen, während ihre beiden Begleiter - ein 17-jähriger Libyer und ein 22-jähriger Algerier - Schmiere standen. Einen Moment später stiegen die beiden älteren Tatverdächtigen in den Lkw ein, durchsuchten das Fahrzeug und kamen jeweils mit einem rot-schwarzen Pappkarton zu ihren Komplizen zurück. Der 25-Jährige verstaute seine Beute in einem Rucksack. Gemeinsam ging das Quartett weiter.

Vor einem Supermarkt stellten die Beamten die Täter. Der 17-Jährige flüchtete über die Bahngleise in Richtung Hafenstraße. Dort stoppte ihn eine Polizistin.

Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Beamten in den Taschen der Verdächtigen Bargeld in dealertypischer Stückelung, Marihuana und das Diebesgut aus dem Lkw: zwei Kartons gefüllt mit Getränkedosen. Alle vier erwartet nun ein Strafverfahren.