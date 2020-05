Der 36-Jährige hat im vergangenen August seine geschiedene Ehefrau in seiner Wohnung in dem Hotel aus Eifersucht mit Benzin übergossen und angezündet. Das Opfer überlebte nur knapp.

Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, den Angeklagten wegen unter anderem wegen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen. Die Kammer hielt dem 36-Jährigen aufgrund der Spurenlage jedoch zugute, dass letztlich doch er versucht habe, die brennende Frau zu retten.

"Praktisch keine Reue"

Für den Angeklagten spreche laut der Vorsitzenden insgesamt aber sehr wenig: Er habe „praktisch keine Reue gezeigt“ und nur gestanden, „was er meinte, nicht mehr leugnen zu können“. Hinsichtlich des Tathergangs schenkte die Kammer der Geschädigten mehr Glauben als dem Angeklagten – auch deshalb, weil dieser bereits bei Ermittlungen im Vorfeld der Verhandlung „mehrfach die Unwahrheit gesagt habe“, so die Vorsitzende. Das Opfer hingegen habe das, was sie erinnere, sehr glaubwürdig geschildert. So habe sie beispielsweise gesagt, er habe sie mit Benzin überschüttet, dass er sie angezündet habe, habe sie nicht gesehen.

Für die Kammer stehe fest, dass der Angeklagte einen Benzinkanister, den er in der Tatnacht unter einer Treppe im Hotel hervorgeholt hatte, mit „mit dem Gedanken in die Wohnung gebracht hatte, das Benzin gegen seine geschiedene Frau zu verwenden“, begründete die Vorsitzende Richterin die Annahme des Vorsatzes. Überwachungskameras hatten aufgezeichnet, wie der 36-Jährige kurz vor der Tat mit dem Kanister durch das Hotel gelaufen war. Er hatte in Vernehmungen angegeben, den Kanister in der Wohnung leeren zu wollen. „Quatsch“, meinte die Vorsitzende, vor allem, da er dies ja direkt hätte tun können.

Tat "feige und perfide"

Mit Blick auf das Strafmaß hob die Vorsitzende schließlich die Gefährlichkeit und Brutalität der Tat hervor, die sie als „feige und perfide“ beschrieb. Der Angeklagte habe damit rechnen müssen, dass die Verletzungen tödlich sein können, „sicher gewusst haben Sie, dass sie ihr damit furchtbare Schmerzen zufügen“. Er habe gewusst, dass die Frau durch die Schwere der Verbrennungen, „wenn sie es überlebt, ein Leben lang entstellt sein wird“. Sie habe täglich Schmerzen und sei dauerhaft in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, so die Vorsitzende.