Abzocke kennt keine Quarantäne

Prepaid-Kreditkarten, die sich nicht als finanzielle Soforthilfe, sondern als kostenträchtiges Zahlungsmittel entpuppen; Energieversorger, die Kunden mit unzulässigen Preiserhöhungen überrumpeln; Haustürverkäufer, die zum Abschluss überflüssiger Verträge für den Fernsehempfang drängen; und immer wieder Post von Inkassobüros mit der Ankündigung oft hoher Gebühren, drohender Mahnbescheide oder Zwangsvollstreckung: Die Verbraucherzentrale war auch im vergangenen Jahr gefragte Ansprechpartnerin, um Verbraucherrechte durchzusetzen oder unberechtigte Forderungen abzuwenden.

„Auch wenn wir wegen der Corona-Pandemie einige Wochen lang keine persönliche Beratung anbieten konnten, waren wir per Telefon und E-Mail weiter mit Ratsuchenden in regem Austausch. Dabei hat sich gezeigt, dass gerade in unsicheren Zeiten der Schutz vor Übervorteilung durch unseriöse Geschäftspraktiken besonders gefragt ist“, erklärt Beratungsstellenleiterin Mechthild Schneider .

Dauerthema Telefonrechnung

Viele Ratsuchende kamen laut Pressemitteilung mit Anliegen und Problemen rund ums Thema Telekommunikation in die Beratungsstelle. Neben den Klassikern – nicht nachvollziehbare Posten auf der Telefonrechnung, Stolperfallen beim Anbieterwechsel oder Frust, wenn vertraglich zugesicherte Internetgeschwindigkeiten und Übertragungsraten beim tatsächlichen Surfen im Alltag meilenweit auseinanderlagen – sorgte mangelhafte Information beim Vertragsabschluss in Telefon-Shops für Ärger. „So berichteten Verbraucher, dass sie überrumpelt worden waren und Verträge unterschrieben hatten, deren Konditionen und Kosten sie erst im Nachhinein überblicken konnten“, erläuterte Mechthild Schneider. Bei einer landesweiten Stichprobe hatte die Verbraucherzentrale festgestellt, dass neun von zehn Shops ihren gesetzlichen Informationspflichten nicht nachgekommen waren.

Zum Thema Im Durchschnitt 270 Euro: beratung zahlt sich aus Mit rund 2700 Rechtsberatungen hat sich die Beratungsstelle laut Pressemitteilung meist erfolgreich für die Ansprüche von Ratsuchenden eingesetzt. 592 Rechtsvertretungen wurden im Jahr 2019 abgeschlossen, 431 davon mit einem positiven Ergebnis für die Verbraucher. Auffallend ist, dass die Erfolgsquote bei einzelnen Anbietern 100 Prozent beträgt, also immer ein positives Ergebnis erzielt wurde, während bei einem Anbieter im Telekommunikationsbereich die Erfolgsquote nur bei 41 Prozent lag. Der finanzielle Vorteil für die Betroffenen reichte bis zu 6900 Euro und betrug im Durchschnitt 270 Euro. Um zu einem Ergebnis zu kommen, mussten die Anbieter durchschnittlich 2,1 Mal angeschrieben werden. ...

Auch am Telefon untergeschobene Verträge hatten wieder Konjunktur. So waren etwa Verbraucher mit dem Versprechen eines 1000-Euro-Gewinns zum Abschluss eines Zeitschriften-Abos gedrängt worden.

Auch zum 20-jährigen Bestehen des Verbraucherinsolvenzverfahrens wurde Bilanz gezogen: Mehr als 3000 Betroffene hat die Fachberaterin in Schuldner- und Verbraucherinsolvenzverfahren begleitet – davon profitierten auch Angehörige und vor allem Kinder. „Bei Schuldenproblemen schnell fachkundige Unterstützung zu suchen – dieser Appell ist nach wie vor aktuell“, so Schneider.