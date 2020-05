Stadtmuseum nach Corona-Shutdown wieder offen

Zur Wiederöffnung nach dem Corona-Shutdown präsentiert sich das Stadtmuseum Münster mit 1200 Jahre Stadtgeschichte auf über 2500 Quadratmeter in alter, neuer Ausstellungspracht zurück. Die zahlreichen Glanzstücke der Schausammlung zeigen eindrucksvoll Münsters Geschichte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ölgemälde aus 1646

Das Ölgemälde des Malers Gerard ter Borch aus dem Jahr 1646 ist das wichtigste authentische Dokument aus der Friedensverhandlungen in Münster. Es stellt den niederländischen Gesandten Adriaen Pouw (1585–1653) dar, während dieser mit seiner Familie und Dienerschaft in einer prachtvollen Kutsche in Münster zu den Friedensverhandlungen einfährt. Der Westfälische Frieden wird in der Schausammlung des Stadtmuseums in die Frühe Neuzeit eingeordnet.

"Einzug des Gesandten" - Ölgemälde des Malers Gerard ter Borch Foto: Stadtmuseum Münster

Neben den bedeutenden Originalen laden die zahlreichen Stadtmodelle der Schausammlung zum Entdecken der spannenden Stadtgeschichte ein. Ein Beispiel dafür ist das aufwändige Modell, das Münster im Jahre 1903 auf dem Weg zur Großstadt zeigt. Die mittelalterliche Stadtbefestigung ist zwar, wie auch heute noch, am Verlauf der Promenade abzulesen, doch die Stadt hat sich weit über diese Grenzen hinaus mit Wohngebieten erweitert. Auch das Gewerbegebiet zwischen Hauptbahnhof und dem Kanalhafen ist vorhanden, der Münster mit dem überregionalen Wasserstraßennetz verbindet. Und die Zeichen der Provinzialhauptstadt mit Zentralfriedhof, Justizvollzugsanstalt und zahlreichen neuen Bauten am Domplatz sind zu erkennen. Aber wo sich heute der Aasee befindet, findet man noch sumpfiges Grünland.

Stadtmodell Foto: Stadtmuseum Münster

Möbel aus dem fürstbischöflichen Schloss gemeinsam mit wenigen anderen erhaltenen originalen Ausstattungsstücken sind in Kabinett 15 zu bewundern. Die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs zerstörten das Gebäude zwar fast vollständig, aber im Fundus des Stadttheaters befanden sich originale Sitzmöbel von Wilhelm Ferdinand Lipper. Die aufwändig restaurierten Sitzmöbel wurden zu einem wichtigen Teil der Schausammlung.

Möbel aus dem Schloss Foto: Stadtmuseum Münster

Die Stadt Münster war Geburtsort wichtiger Künstler: Bernhard Pankok (1872–1943) ist ein Beispiel dafür. Er zählt zu den bedeutenden Künstlern seiner Zeit in Deutschland und war ein Mitglied des Deutschen Werkbundes. Obwohl Pankok einer der führenden Kunsthandwerker des Jugendstils war, stellt das Wohn- und Speisezimmer, das er für sein Sommerhaus in Baierbronn schuf, eine künstlerische Weiterentwicklung dar: Die Abkehr von Solitärmöbeln mit geschwungenen Formen des Jugendstils hin zu klaren Formen und der Entwicklung einer Vorform von Systemmöbeln. Das Zimmer ist ein Höhepunkt der umfangreichen Schausammlung des Stadtmuseums und zeigt das einzige erhaltene, vollständige Einrichtungsensemble des Künstlers.

Wohn- und Speisezimmer von Bernhard Pankok Foto: Stadtmuseum Münster

Im Laden Henke zieht jedes Fach die Aufmerksamkeit auf sich und lässt ein trubeliges Einkaufsgeschehen erahnen. Der von Franz Josef Henke betriebene Laden wurde im Jahr 1911 von der Firma Christenhusz entworfen und gebaut. Er stand im Ladenlokal des Haus Raesfeldstraße 6 und diente als Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf im Kreuzviertel, damals ein neu entstandener Stadtteil. Ein Umbau vergrößerte den Laden im Jahr 1928.

Der Eintritt ist frei, zu beachten sind aber die allgemeinen Hygienemaßnahmen.