Wie die weitere Öffnung sich im konkreten Einzelfall gestaltet, hängt laut Pressemitteilung vom Konzept und den Möglichkeiten der Einrichtungen und Tagespflegestellen ab.

LWL unterstützt Kita-Betreuung

„Inklusion und der Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe von Kindern mit einer Behinderung dürfen gerade jetzt während der Corona-Pandemie nicht vergessen werden. Viele Kinder mit Behinderung haben einen erhöhten pädagogischen Förderbedarf. und sie brauchen darüber hinaus Therapien, die vielfach in der Kita erbracht werden“, erläutert Birgit Westers , Jugend- und Schuldezernentin des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. „Der LWL begrüßt es ausdrücklich, dass diese Kinder jetzt wieder in die Tagesbetreuung gehen können, sei es in die Tagespflege, in die Kita um die Ecke oder in die Heilpädagogische Einrichtung“, so Westers weiter.

In Westfalen-Lippe unterstützt der LWL die Förderung von rund 11 000 Kindern in der Kindertagesbetreuung, die eine Behinderung haben oder von ihr bedroht sind, mit rund 144 Millionen Euro jährlich.

„Viele Eltern stehen in dieser Zeit vor der Herausforderung, ihr Kind zuhause zu betreuen und gleichzeitig teilweise im Homeoffice zu arbeiten“, so Westers. „Eltern eines Kindes mit einer Behinderung haben häufig neben der zeitaufwendigen Betreuung auch die Pflege ihrer Kinder sicherzustellen. Viele von ihnen werden momentan täglich über ihre Belastungsgrenze hinaus gefordert. Die Betreuung und Förderung der Kinder in der Kindertagesbetreuung sorgt hier zugleich auch für die notwendige Entlastung in den Familien.“

Warten auf Juni

Das LWL-Landesjugendamt hat in Beratungen mit Land, Kommunen, Trägern, Gewerkschaften und Landeselternbeirat daran mitgewirkt, Kriterien festzulegen, nach denen die Kindertagesbetreuung stufenweise geöffnet wird. Ab dem 28. Mai sollen alle weiteren Vorschulkinder in die Kindertageseinrichtungen aufgenommen werden. Im Laufe des Monats Juni soll allen Kindern den Besuch ihrer Einrichtung oder ihrer Kindertagespflegestelle ermöglicht werden.