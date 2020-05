Ausgetretene Dämpfe sorgen für Feuerwehr-Einsatz am Domplatz

Münster -

Morgendlicher Alarm: Die Feuerwehr Münster musste am Dienstagmorgen zu einem Einsatz in Kellerräumen eines Cafés am Domplatz ausrücken. Aus einer Batterieanlage waren Dämpfe ausgetreten.