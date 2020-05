Die angehende Radiologie-Assistentin hat ein Video zum Leben des großen Mediziners und Forschers der Universität Münster produziert: am heimatlichen Schreibtisch, mit einfachen Mitteln und dennoch unterhaltsam.

Die Produktion von Videos ist für Lechler kein Neuland. Die 21-Jährige, derzeit im zweiten Jahr ihrer Ausbildung zur medizinisch-technischen Radiologie-Assistentin, hat 2019 an einem Videowettbewerb ihrer Lehrstätte – der MTRA-Schule der Uniklinik Münster – teilgenommen. Es ging um einen Film über die MTRA-Ausbildung. Statt selber vor der Kamera zu stehen, inszeniert Lechler ihre Zeichnungen - und das mit großem Erfolg. „Ich habe schon immer gerne gezeichnet“, schmunzelt die Hobby-Regisseurin, „und zu sehen, wie eigene Zeichnungen und Ideen zum Leben erwachen, inspiriert mich immer wieder zu neuen Projekten“.

Der dreiminütige Domagk-Film ist ein Stop-Motion-Video. Bei dieser Technik werden einzelne Bilder von Zeichnungen oder Motiven aufgenommen und anschließend aneinandergereiht, wodurch die Illusion einer Bewegung entsteht. Um die verschiedenen Lebensabschnitte des Gerhard Domagk , sein Altern und die geschichtlichen Hintergründe darzustellen, hat die Auszubildende verschiedene Elemente gezeichnet. „Dies nahm zusammen mit dem Schreiben des Voice-Over-Textes am meisten Zeit in Anspruch“, erklärt sie. Voice-Over-Text meint die Sprecherstimme, die die Filmszene begleitet und diese erläutert. So durchläuft Gerhard Domagk in den drei Minuten des Films sieben animierte Kleiderwechsel – immer abgestimmt auf die jeweilige Lebenssituation – und erhält zwei neue Frisuren.

Durch Eingabe der Suchbegriffe „Lechler“ und „Domagk“ lässt sich der Film bei Youtube aufrufen. Dieses Projekt soll für die junge Frau nicht das letzte bleiben: „Es gibt bestimmt noch viele weitere Persönlichkeiten, die den Medizin-Campus geprägt haben“, vermutet Lechler. Für Anregungen ist die Auszubildende offen und freut sich über E-Mails an Sophia.Lechler@ukmuenster.de.