Prozess: Gutachter halten beide Angeklagte für voll schuldfähig

Bewusst herbeigeführte Explosionen in Mietshaus

Münster -

Im Prozess um angeblich bewusst herbei geführte Explosionen in einem Mietshaus am Max-Klemens-Kanal, die zwei Frauen zur Last gelegt werden, musste nun die Vermieterin der Angeklagten vor dem Landgericht aussagen. Außerdem haben sich Gutachter zur Schuldfähigkeit geäußert.