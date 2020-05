Ordnungsamt kündigt stärkere Kontrollen am Feiertag an

Der Kommunale Ordnungsdienst ist am Feiertag verstärkt am Aasee und in den Grünanlagen unterwegs und wird bei Verstößen gegen die Regeln einschreiten. Wenn nötig, werden die Ordnungshüter auch Platzverweise aussprechen oder Bußgeldverfahren einleiten, etwa wenn widerrechtlich gepicknickt oder gegrillt wird.

Gastronomie bittet um Verständnis

Auch das Gastgewerbe bittet um Verständnis dafür, dass sämtliche Abstandsregeln und Hygieneregeln in den Betrieben konsequent eingehalten werden müssen. Nur so sei ein reibungsloser und entspannter Besuch möglich, heißt es in einer Presseerklärung der Stadt.

Es gibt in den Gaststätten und Restaurants nur Sitzplätze. Wichtig ist zu bedenken, dass lediglich zwei Hausgemeinschaften an einem Tisch sitzen können. Für größere Gruppen aus unterschiedlichen Hausgemeinschaften ist dies nicht möglich. Dies gilt auch für Biergärten und Terrassen. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen alle Gäste ihre Kontaktdaten angeben.