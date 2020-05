„Das ist für die Patienten und für alle Mitarbeitenden in den LWL-Kliniken eine gute Nachricht, denn regelmäßige Besuche tragen bei unseren Patienten zu deren Genesung bei“, sagt LWL-Direktor Matthias Löb . Trotz aller notwendigen Vorsicht bei der Corona-Pandemie sei dies ein wichtiger Schritt zurück in einen normalen Klinikalltag, so Löb.

Regelungen umgesetzt

Zuvor bereits wurden die neuen, vom Land gelockerten Besuchsregelungen in den LWL-Pflegezentren und -Wohnverbünden umgesetzt – mit größtenteils sehr positiver Resonanz. „Die Angehörigen freuen sich über die Besuchsmöglichkeiten“, berichtet LWL-Klinikdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker . Mit den positiven Erfahrungen in den Pflegezentren ließen sich nun auch in den LWL-Kliniken die Lockerungen erfolgreich umsetzen, so Noeker.

In LWL-Pflegezentren werden jüngere wie ältere Menschen aller Pflegegrade rund um die Uhr versorgt. In den LWL-Wohnverbünden leben Menschen mit sehr unterschiedlichen Behinderungen in stationären und ambulanten Wohnangeboten als Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Seit Mittwoch darf in den meisten LWL-Kliniken nach der NRW-Corona-Schutzverordnung in der Regel eine Person maximal einen Besuch pro Tag und Patient machen. Unbedingt erforderlich ist die vorherige telefonische Terminabsprache mit der Klinik. Besuche auf den Stationen sind weiterhin nicht erlaubt. Stattdessen haben alle Kliniken aber eigens ausgewiesene Besuchsräume eingerichtet.

Drei Ausnahmen

Ausnahmen bilden noch die LWL-Kliniken in Paderborn, Lippstadt und Warstein - hier treten die gelockerten Besuchsregelungen aus organisatorischen Gründen erst ab 25. Mai bzw. 2. Juni in Kraft.

Die Schutzverordnung sieht unter anderem die Überprüfung (Screening) aller Besucher auf Symptome einer Corona-Infektion sowie die Mund-Nasen-Schutz- und Desinfektionspflicht für Besucher vor.