Seit Mittwoch dürfen die Freibäder in NRW wieder öffnen. Am kommenden Samstag (30. Mai) ist es auch im Freibad Sudmühle soweit. Für die Öffentlichkeit öffnet das Bad dann täglich von 13 bis 19 Uhr, für Vereinsmitglieder gelten erweiterte Öffnungszeiten.

Zum Schutz der Gesundheit wird es allerdings – wie in allen Freibädern des Landes – zu Einschränkungen kommen, heißt es in einer Mitteilung. „Zeitfenster zum Schwimmen und Zugangsbeschränkungen werden wir im Moment zwar nicht einführen. Dazu kann es jedoch kommen, und wir werden das, wenn nötig, auch kurzfristig realisieren“, so SV 91-Präsident Hans-Peter Leimbach, dessen Verein das Freibad betreibt.

Einschränkungen zum Schutz der Gesundheit

Bei ihren Planungen orientiere sich die SV 91 eng an den Handlungsempfehlungen im „Pandemieplan Bäder“ den die „Deutsche Gesellschaft für das Badewesen“ formulierten hat, dem Leitfaden des „Deutschen Schwimm-Verbandes“ sowie den Vorgaben des Gesundheitsministeriums NRW, heißt es weiter. Diese beinhalten markierte „Laufwege“, Bahnenschwimmen mit Abstand in drei Bereichen sowie umfangreiche Verhaltens- und Hygieneregeln.

Die Duschen im Sanitärbereich sind, bis auf die Außenduschen, nicht in Betrieb. Einzelkabinen zum Umziehen sowie Toilettenstehen aber zur Verfügung. Allerdings muss sich jeder Gast mit Name und Anschrift registrieren lassen.