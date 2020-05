Nach Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen nimmt die Zahl der Passanten in der Innenstadt weiter zu. Am zurückliegenden Samstag zählte die Wirtschaftsförderung in der Ludgeristraße über 32 000 Menschen – das sind rund 2500 mehr als am Samstag zuvor, aber zugleich immer noch deutlich weniger als am selben Samstag vor einem Jahr. Damals zog es fast 50 000 Menschen in die Ludgeristraße.

"Es geht bergauf"

„Es geht weiter bergauf. Die Zahlen steigen weiterhin signifikant an“, betonte die Wirtschaftsförderung am Sonntag in einer Pressemitteilung. Beachtlich sei zudem, dass in der vergangenen Woche mehr Passanten auf den Straßen waren als in den Wochen zuvor, obwohl wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt ein Geschäftstag fehlte. Stark habe sich der vergangene Mittwoch präsentiert, an diesem Tag habe die Zahl der Passanten in der Innenstadt nur noch 20 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen.

Auch an der Rothenburg zählte die Wirtschaftsförderung an diesem Samstag deutlich mehr Besucher als an den Samstagen zuvor. Mit 26 110 Passanten lag die Zahl um mehr als 3000 über dem Wert vom Samstag zuvor – aber noch unter dem Vorjahres-Samstag (knapp 37 000 Passanten).