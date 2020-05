Die Stadt vor 450 Jahren

Am 26. Mai 1570 – also vor 450 Jahren – übergab Remigius Hogenberg einen Abzug eines gerade fertiggestellten Kupferstiches an den Rat der Stadt Münster. Dieser Stich zeigte eine Ansicht der westfälischen Metropole, die der Künstler „Westfaliae Metropolis Monasterium“ nannte. Die detaillierte Vorlage hatte der münsterische Maler Hermann tom Ring gezeichnet. Hermann Kerssenbroick, Rektor der Domschule, steuerte neulateinisch gedichtete Verse zum Lobe der Stadt bei.

Der Stadtrat fühlte sich durch die schöne Abbildung und die lobenden Texte sehr geschmeichelt und honorierte diese Gabe mit einem Geldgeschenk. Von dem damals in größerer Auflage gedruckten Werk ist heute lediglich ein Exemplar in der British Library in London erhalten, das dort seit 1870 aufbewahrt wird.

Das Stadtmuseum Münster plante aus diesem Anlass, die Ausstellung „Münster 1570 – Geschichte und Geschichten aus der Hauptstadt Westfalens“ zu präsentieren. Mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins sollte das Original für einige Monate zurück nach Münster kommen. Wegen der Corona-Pandemie ist dies im Moment nicht möglich, daher wird die Ausstellung erst ab Januar 2021 zu sehen sein, wie das Stadtmuseum mitteilt.

Spurensuche in der Historie der Stadt

Die detaillierte Ansicht der Stadt und das anschaulich dargestellte Leben und Treiben der Bewohner außerhalb Münsters werden hierbei den Auftakt zu einer Spurensuche zur Historie und zu bekannten und unbekannten Geschichten in jenem Jahr sein: Wie sah es in Münster, in der Metropole Westfalens, damals aus? Wer war Bischof, wer Bürgermeister und wer Schützenkönig? Was bewegte die Menschen damals? Was aßen und tranken sie und mit welchem Geld zahlten sie? Welche Künstler und Handwerker waren in Münster tätig? Wer starb und wer wurde geboren? Wie lebten die armen Tagelöhner und wie die reichen Bürger? Wem wurde der Prozess gemacht und wer wurde eventuell sogar hingerichtet?

Ergänzend zu der Ansicht von 1570 wird die über 400 Jahre lang verschollene Originalhandschrift des Hermann Kerssenbroick präsentiert. Das von 1566 bis 1572 entstandene Manuskript schildert zum einen rückblickend anhand historischer Quellen die bekannte Geschichte der (Wieder-)Täufer in Münster in den Jahren 1533 bis 1535 und beschreibt zum anderen aber auch sehr ausführlich die Stadttopographie sowie das Leben in der Stadt um 1570.