Seit dem Bekanntwerden der am Coronavirus erkrankten Großfamilie in Angelmodde fährt der Kommunale Ordnungsdienst nach eigenen Angaben vermehrt Streife in dem Gebiet. Schwerpunkte seien unter anderem der Spielplatz Middelkamp, umliegende Grünflächen und Spielplätze sowie die Straßen Bonnenkamp, Theodor- Heuss-Straße, Am Schütthook und Bachstraße. Zudem werde in der Waldsiedlung und an der Eichendorfschule vermehrt kontrolliert. „Es wurden weder Ansammlungen von Gruppen noch Quarantäneverstöße der von Neuinfizierung betroffenen Familie gesichtet“, teilt die Stadtverwaltung dazu mit.

Allerdings seien am 21. und 25. Mai Meldungen eingegangen, dass sich Angehörige der infizierten Familie regelmäßig in einem Lottoladen und an der Eichendorffschule aufhalten würden. Der kommunale Ordnungsdienst habe vor Ort jedoch keine der Familienmitglieder antreffen können, so die Stadtverwaltung.