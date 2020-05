Münster ist einer der teuersten Alterswohnsitze in Nordrhein-Westfalen (NRW). Eine von der Initiative „7 Jahre länger“ der Deutschen Versicherer (gdv) veröffentlichte Studie zeigt, dass die Kaufkraft der Renten in Münster im landesweiten Vergleich mit am geringsten ist – weniger leisten können sich Rentner nur in Düsseldorf (1) und Köln (2).

Für die Auswertung hat Prognos die Lebenshaltungskosten der Rentner in 401 Kreisen und kreisfreien Städten verglichen. Laut der Studie hat eine Rente von 1000 Euro in Münster eine reale Kaufkraft von 917 Euro, gemessen an den hiesigen Lebenshaltungskosten. Diese wurden anhand des hiesigen Preisniveaus errechnet, wobei sich die Autoren an einem Warenkorb (Gütern und Dienstleistungen) für Senioren orientierten. Das Forschungsinstitut Institut passte also die Gewichtung des allgemeinen Warenkorbs des Statistischen Bundesamtes an das Konsumverhalten der über 65-Jährigen an. „Für diese Altersgruppe macht die Miete einen höheren Anteil der Lebenshaltungskosten aus, weil weniger Einkünfte zu Verfügung stehen“, erklärt Thomas Richter, Sprecher der gdv. Auch Gesundheitsausgaben hätten bei Senioren ein höheres Gewicht.

Preisniveau unter dem Bundesdurchschnitt

Das Preisniveau liegt der Studie zufolge in Münster 9,4 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt und belegt damit Platz 27 im Ranking der teuersten Städte für Senioren in Deutschland. Rentner in Münster zahlen also für Dienstleistungen und Güter, die zu ihren Lebenshaltungskosten gehören, deutlich mehr, als in anderen Städten. In Düsseldorf und Köln liegt das Preisniveau jeweils zehn Prozent über dem Bundesdurchschnitt, die Rentenkaufkraft von 1000 Euro beträgt dort 906 beziehungsweise 908 Euro. Am günstigsten sind die Lebenshaltungskosten für Senioren in NRW in den Kreisen Heinsberg und Herford.