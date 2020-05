Staatsanwaltschaft Münster schließt Verfahrensakten

Bei der Tat wurden vier Menschen getötet und weitere 30 Personen zum Teil schwer verletzt. Der beschuldigte Täter erschoss sich nach der Fahrt auf dem Platz vor den Gaststätten „Großer Kiepenkerl“ und „Kleiner Kiepenkerl“ in seinem Fahrzeug selbst.

Täter hat allein gehandelt

Nach Abschluss der Ermittlungen steht für die Staatsanwaltschaft Münster fest, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen Alleintäter gehandelt hat. Andere Personen waren an der Tat nicht beteiligt. Es hat auch keine Gehilfen oder Mitwisser im Vorfeld der Tat gegeben. Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ermitteln lassen, dass der Beschuldigte im Vorfeld der Tat das suizidale und fremdschädigende Tatverhalten konkret angekündigt hat. Für mit ihm in Kontakt stehende Personen war diese Verhaltensweise nicht vorhersehbar; die Tat hat sich nicht abgezeichnet. In der an mindestens 40 verschiedene Empfänger im Vorfeld der Tat versandten „Lebensgeschichte“ hat er weder die Tat noch seinen Suizid konkret angekündigt. Zudem haben sich weder aus diesem noch aus anderen Schreiben bzw. Datenträgern Anhaltspunkte für ein fremdaggressives Verhalten oder Hinweise auf die Planung beziehungsweise Vorbereitung einer Amokfahrt ergeben.

Daher sei auch ein strafrechtlich relevantes Versäumnis von anderen Personen oder staatlichen Behörden (zum Beispiel Mitarbeitern des sozialpsychiatrischen Dienstes der Stadt Münster), die Kontakt zu dem Beschuldigten gehabt haben, nicht zu erkennen, berichtet die Staatsanwaltschaft Münster in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung.

Chronologie der Amokfahrt in Bildern 1/42 Samstag, 7. April, 15.27: Ein silberfarbener Camping-Bus rast auf den Platz am Kiepenkerl. Am ersten schönen Frühlingstag sitzen zahlreiche Menschen auf dem Platz vor der Gaststätte Kiepenkerl. Die Amokfahrt eines Mannes macht aus dem gutbürgerlichen Idyll eine grauenvolle Szenerie: Zwei Menschen kommen ums Leben, über 20 werden zum Teil schwer verletzt. Der Täter erschießt sich nach der Tat selbst. Foto: Stephan R./dpa

Kurz nach der Tat herrscht Chaos auf dem Platz. Passanten leisten den Verletzten Erste Hilfe. Foto: privat

Schnell sind die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr vor Ort. Die Erstversorgung läuft wenige Minuten nach der Tat an. Weil fast zeitgleich eine Demonstration von 1500 Kurden in Münster beginnen soll, befinden sich zahlreiche Polizeikräfte in der Stadt, die zum Einsatzort am Kiepenkerl eilen. Foto: Oliver Werner

Foto: imago stock&people (Archiv) / Grafik Jürgen Christ

Nach der Erstversorgung werden die Verletzten in die Krankenhäuser der Stadt gebracht. Foto: Oliver Werner

Zunächst ist nur der unmittelbare Bereich um den Tatort abgesperrt... Foto: Oliver Werner

... doch nach und nach macht die Polizei die gesamte Innenstadt zur Sperrzone. Denn die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Foto: Oliver Werner

War es ein islamistischer Anschlag? Sind weitere Täter auf der Flucht? Die Gerüchte schießen eine Stunde nach der Tat ins Kraut. Foto: Gunnar A. Pier

Weil die Einsatzlage zunächst unklar ist, mobilisiert die Polizei mehrere Hundertschaften, die sich vor dem Polizeipräsidium am Friesenring sammeln. Foto: Gunnar A. Pier

Der Domplatz wird zum Sammelpunkt der Einsatzkräfte. Auch schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei sind vor Ort. Foto: Bernd Thissen/dpa

Was schnell klar ist: Die meisten Schwerverletzten der Amokfahrt kommen nach Angaben der Uniklinik Münster (UKM) aus dem Münsterland, aber auch aus Hamm, dem niedersächsischen Vechta und den Niederlanden. Foto: Friso Gentsch/dpa

Auf dem Schlossplatz sind derweil einige Rettungshubschrauber gelandet. In den ersten Stunden nach der Tat sind laufend Hubschraubermotoren zu hören. Foto: Jürgen Grimmelt

Ein Inder hält sich in der Sperrzone auf und versteht die Anweisungen der Polizei nicht. Da die Gefahrenlage zu dem Zeitpunkt nicht geklärt ist, fordern die in alle Richtungen ermittelnden Beamten den Mann auf, sich auf den Boden zu legen, wie in einem Video zu sehen ist, das kurz nach der Tat im Netz kursiert. Schnell stellt sich heraus: Der Mann aus Indien hat nichts mit der Sache zu tun. Foto: Screenshot/privat

Schlange stehen, um zu helfen: Das Uniklinikum ruft am frühen Samstagabend zur Blutspende für die Verletzten auf. Prompt kommen 300 Münsteraner an die Domagkstraße. Bis nach Mitternacht wird schließlich 175 Freiwilligen Blut abgenommen. Überwältigt von der Solidarität bedankt sich das UKM später bei den Helfern. Foto: Maren Baars

Noch am Samstag ist die Identität des Amokfahrers geklärt: Jens R., wohnhaft in Münster, 48 Jahre alt, Industriedesigner, geboren in Olsberg (Sauerland). Im Laufe des Abends verdichten sich die Anzeichen, dass der von der Polizei als psychisch labil eingestufte Mann allein gehandelt hat. Das Motiv bleibt jedoch zunächst unklar. Foto: Privat

Polizisten durchsuchen bereits am Samstagabend die Wohnung des Täters in der Zumbroockstraße. Am Sonntag setzen sie die Suche fort. Dabei entdeckten die Ermittler mehrere Gasflaschen, Kanister mit Bioethanol und Benzin sowie eine Deko-Waffe und Polen-Böller. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat werden nicht entdeckt. Foto: Martin Kalitschke

Die Spurensicherung ist auch am späten Samstagabend noch am Tatort. Die Beamten haben außerdem Sprengstoffexperten hinzugezogen. In dem Fahrzeug befindet sich ein verdächtiger Gegenstand... Foto: Marius Becker/dpa

... der sich aber als ungefährlich herausstellt. Das Fahrzeug des Täters wird erst in der Nacht zu Sonntag abgeschleppt. Foto: David Young/dpa

Sichtlich mitgenommen sieht Oberbürgermeister Markus Lewe am späten Samstagabend aus. In Interviews drückt er sein Beileid aus, zeigt sich tief betroffen und lobt die Solidarität der Münsteraner. Foto: Oliver Werner

Noch am Abend werden Kerzen angezündet und Blumen für die Opfer niedergelegt. Foto: dpa

Am Tag danach dominiert Trauer und Fassungslosigkeit die Stadt. Foto: Oliver Werner

Der Platz am Kiepenkerl ist am Sonntagmorgen zunächst noch abgesperrt,... Foto: Wilfried Gerharz

...der Rest der Innenstadt ist aber wieder frei zugänglich. Foto: Wilfried Gerharz

Als der Kiepenkerl-Platz freigegeben wird, hinterlegen die ersten Passanten Blumen. Viele können das Geschehene immer noch nicht fassen. Foto: Marius Becker/dpa

Am Sonntagmittag kommt Politikprominenz zur Gedenkminute an den Tatort: (v.l.) Münsters Oberbürgermeister, Markus Lewe, NRW-Innenminister Herbert Reul, Bundesinnenminister Horst Seehofer und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet gedenken der Opfer... Foto: Marius Becker/dpa

... und tragen sich ins Kondolenzbuch im Rathaus ein. Foto: Martin Kalitschke

Unter dem Spruch "In stiller Trauer" sieht man die Unterschriften der Politiker. Foto: Friso Gentsch/dpa

Die Amokfahrt ruft zahlreiche Medienvertreter auf den Plan. Hier ist Bundesinnenminister Horst Seehofer umringt von Kameras und Mikrofonen. Foto: Marius Becker/dpa

Am Sonntagabend nehmen 1500 Menschen an einem ökumenischen Gedenkgottesdienst im Paulus-Dom teil. Foto: Ina Fassbender/dpa

Der Andrang ist riesig: Im Dom müssen die meisten Gottesdienstbesucher stehen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Zu den zahlreichen prominenten Besuchern gehören auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (2.v.l.) und Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (r.) Foto: Oliver Werner

Bischof Felix Genn (2.v.r.) und Münsters Superintendent Ulf Schlien entzünden während des Gottesdienstes Kerzen. Foto: Oliver Werner

Viele weitere Gottesdienstbesucher entzünden Kerzen und stellen sie vor dem Dom ab. Foto: Friso Gentsch/dpa

Auch vor dem Kiepenkerl-Denkmal werden Kerzen angezündet und Blumen abgelegt. Foto: Ina Fassbender/dpa

Am Montagmorgen hält Oberbürgermeister Markus Lewe noch einmal vor dem Meer aus Blumen und Kerzen vor dem Kiepenkerl inne. Foto: Guido Kirchner

Karl Hans-Joachim Kunze steht, nachdem das SEK in der Nacht zum Sonntag seine Wohnung in Pirna gestürmt hat, mit den Teilen des Türschlosses vor seiner Wohnungstür. Jens R. hatte einst dort gewohnt. In einer anderen Wohnung des Täters, ebenfalls bei Dresden, finden Ermittler am Sonntag ein 18-seitiges Schreiben. Dabei handelt es sich um eine Art „Lebensbeichte“, die Hinweise auf suizidale Gedanken von Jens R. geben. Foto: Daniel Förster

Thomas van den Hooven (Pflegedirektor UKM, v.l.), Prof. Dr. Robert Nitsch (Ärztlicher Direktor UKM) und Prof. Dr. Michael Raschke (stellvertretender Ärztlicher Direktor UKM) informieren während einer Pressekonferenz am Sonntag über die Patienten. Drei Schwerstverletzte werden zu dem Zeitpunkt im UKM behandelt, zwei weitere im Clemenshospital. Später am Tag wird bekannt, dass auch Chiara Hoenhorst, eine Volleyballspielerin des USC Münster, durch die Amokfahrt schwer verletzt wurde. Foto: Oliver Werner

Auch am Dienstag sind vor dem Kiepenkerl Trauerbekundungen zu sehen. Die Gaststätte kündigt an, auf Wunsch der Belegschaft am Mittwoch wieder zu öffnen. Foto: Oliver Werner

Passanten halten am Dienstag am Tatort inne und gedenken der Opfer. Foto: Oliver Werner

Vor der Bezirksregierung hängen die Flaggen weiter auf Halbmast. Foto: Oliver Werner

Eine Stadt steht zusammen: Auch drei Tage nach der Amokfahrt drücken die Münsteraner an vielen Orten und auf verschiedene Arten ihr Mitgefühl gegenüber den Betroffenen aus. Foto: Oliver Werner

Hätte die Amokfahrt von Münster verhindert werden können? Hätten die Gesundheitsbehörden eingreifen müssen? Nein, sagt Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (2.v.l.) entschieden auf einer Pressekonferenz am Dienstagmittag. Die Amokfahrt von Münster hätte nach Einschätzung von Lewe nicht verhindert werden können. Foto: Oliver Werner

Grund für die Wahl des Ortes nicht festzustellen

Hinweise auf religiöse, politisch-motivierte oder anders geartete extremistische Motive liegen nicht vor. Das Tatmotiv liegt allein in der Persönlichkeit des Beschuldigten und seiner bei der Tat in schrecklicher Weise umgesetzten Suizidabsicht. Der konkrete initiale Anlass für die Tat und auch der Grund für die Auswahl der konkreten Tatörtlichkeit waren indes nicht festzustellen.

Der Beschuldigte ist an dem Tattag aus Ostwestfalen angereist und war gegen Mittag in Münster, ohne noch zuvor seine Wohnung aufgesucht zu haben. Aus einer Kameraaufzeichnung in einem an dem Tatort befindlichen Geschäft konnte nachgehalten werden, dass der Beschuldigte acht Minuten vor der Tat bereits einmal mit seinem PKW in langsamer Fahrt den späteren Tatort passiert hat, ehe er dann mit einer Geschwindigkeit von ca. 24 km/h in die Außengastronomie gefahren ist und dort die Passantinnen und Passanten getötet oder zum Teil schwer verletzt hat.

Beschuldigter war psychisch labil

Der Beschuldigte war nach den durchgeführten Ermittlungen zum Tatzeitpunkt psychisch labil. Eine entsprechende Labilität dürfte bereits seit Jahren bestanden haben. Möglicherweise stand diese Labilität im Zusammenhang mit einer Wirbelsäurenoperation einige Jahre zuvor, die nach Ansicht des Beschuldigten missglückt gewesen sein soll. Ob der Beschuldigte an einer psychischen Erkrankung litt, steht nicht fest. Eine diesbezügliche fachärztliche Diagnose ist nicht bekannt geworden.

Waffenbesitz

Bei der in dem Fahrzeug sichergestellten und für die Selbsttötung benutzten Schusswaffe handelt es um eine serbische Waffe. Herkunftsermittlungen unter Einbeziehung des Bundeskriminalamtes verliefen ergebnislos. Wie der Beschuldigte in den Besitz dieser Waffe gelangt ist, ist nicht geklärt. Mit dieser Waffe ist zuvor im Bundesgebiet keine Straftat begangen worden.

Verdächtige Materialien in der Wohnung

Der Beschuldigte hatte in seiner Wohnung in Münster keine Sprengfalle installiert und auch nicht konkret vorbereitet. Nach Bewertung der Experten des Landeskriminalamtes hätten einzelne der in der Wohnung sichergestellten Materialien (zum Beispiel Zündschnüre, Batterien, Gasflaschen und Kanister mit Bioethanol sowie Benzin) zum Bau von Sprengsätzen grundsätzlich geeignet sein können. Diese Materialien hatte der Beschuldigte – soweit deren Herkunft ermittelt werden konnte – vermutlich entweder über Ebay (in den Jahren 2014 bis 2017) erworben oder sie waren im Handel legal erhältlich. Zu welchem Zweck der Beschuldigte diese Materialen erworben hatte, muss letztlich offen bleiben.

Strafanzeige gegen die Stadt Münster

Eine Privatperson hatte im Jahr 2018 eine Strafanzeige gegen die Stat Münster wegen „unterlassener Hilfeleistung“ erstattet, da am Platz vor den Gaststätten zum Zeitpunkt der Tat fünf von ursprünglich 14 Absperrpfosten zur Bogenstraße im Zusammenhang mit zuvor genehmigten Baumaßnahmen entfernt worden waren, um die Belieferung der Gastronomie und der Geschäfte zu ermöglichen. Hierzu fehlen laut Staatsanwaltschaft Münster zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat.

Die Absperrpfosten mussten für die Zeit der Baumaßnahmen entfernt werden. Sie waren zudem errichtet worden, um ein verkehrsordnungswidriges Halten und Parken in diesem Bereich zu unterbinden. Diese Pfosten hatten nicht die Qualität von sogenannten Antiterrorpollern und waren weder geeignet noch dazu bestimmt, fahrende Personenkraftwagen zum Stehen zu bringen. Zwar mag der Beschuldigte in der konkreten Situation die Möglichkeit erkannt haben, ungehindert auf den Gastronomievorplatz fahren zu können. Ein strafrechtlich relevantes sorgfaltswidriges Verhalten von Verantwortlichen der Stadt liege nicht vor: "Im Übrigen waren ein derartiger Tatentschluss beziehungsweise eine solche Tat im Vorfeld bei der Entfernung der Pfosten auch für niemanden vorhersehbar."

