Mit einer Europa-Reise zur Masterthesis

Eine Reise durch Europa – das klingt nach Urlaub und Entspannung. Aber für Katharina Hollberg und Anton Leibham vom Fachbereich Architektur der FH Münster , der Münster School of Architecture, war es Teil ihrer Abschlussarbeit. Das Ziel: genügend Impulse dafür zu bekommen, wie Wohnen in Gemeinschaft auch in größerem, quartiersübergreifendem Maßstab gelingen kann.

Fünf Wochen, zehn Städte, sieben Länder, weit über 5000 Kilometer Zugstrecke und 500 Kilometer Fußweg führten die beiden zu über 250 altbewährten, gründerzeitlichen und zeitgenössischen Wohnungsbauprojekten. Zu Projekten, die auch ihrer Vorstellung von Wohnen entsprechen: privat und individuell, aber auch offen und integrativ.

Masterthesis aus zwei Büchern

Hollberg und Leibham haben mit den Menschen vor Ort gesprochen und geschaut, wie sie sich ihr Quartier aneignen. „Das Bedürfnis nach gemeinschaftlichem, selbstbestimmtem, nachhaltigem und integrativem Wohnen ist immens gewachsen“, sagt Hollberg. Was es dazu braucht und wie gleichzeitig die Wünsche des Einzelnen berücksichtigt werden, ist das Thema ihrer Masterthesis.

Die Masterthesis besteht aus zwei Büchern. Das erste ist ein Reisebericht mit 250 Fotos und Illustrationen zu über 100 Projekten, das zweite widmet sich aus soziologischer Perspektive dem Thema der Gemeinschaft als auch deren physischen und unterbewussten Schwellenräumen, welche gemeinschaftliche Aktivitäten erst ermöglichen.

Der Hochschulpreis Gerade einmal ein Prozent aller Absolventinnen und Absolventen eines Jahrgangs erhält ihn: den Hochschulpreis. Jedes Jahr kürt das Präsidium gemeinsam mit der Gesellschaft der Freunde der FH Münster e. V. (gdf) auf Vorschlag der Fachbereiche und der Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung die besten Abschlussarbeiten. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern des Hochschulpreises 2020 für die besten Arbeiten aus 2019 gehören auch Katharina Hollberg und Anton Leibham vom Fachbereich Architektur. Sie haben zudem den Bernard-Rincklake-Preis erhalten. Eine vollständige Übersicht aller gewürdigten Absolventen ist im Jahresbericht 2019 ab Seite 46 abrufbar: fhms.eu/jahresbericht-19 . ...

Ein Architekturmodell zeigt die Praxis

Wie sich die beiden das Ganze in der Praxis vorstellen, zeigen sie in ihrem Architekturmodell. Das Modell zeigt vier exemplarisch bis ins Detail ausgearbeitete Wohnblöcke mit verschiedenen zeitgemäßen, gemeinschaftlichen und integrativen Wohnformen. Die unterschiedlichen Wohnungsgrundrisse demonstrieren, wie eine Verschränkung von Wohnen und Arbeiten möglich ist, sodass große Pendlerströme verhindert werden können und das Viertel weitgehend autofrei bleibt.

Im Modell sind die Meilensteine des Wohnkonzepts sichtbar: private Rückzugsorte, Gemeinschaftsflächen, Schwellen- und Interaktionsräume. Foto: Modell: Katharina Hollberg und Anton Leibham

Kleine Nischen, Innenhöfe, Lauben- und Verbindungsgänge sorgen für ausreichend Licht, Luft und Sonne und bieten der Gemeinschaft genügend Freiraum sich zu entfalten. Die Wohnblöcke sind an den Rändern durchlässig, es gibt Schwellen vom öffentlichen zum teilöffentlichen und gemeinschaftlichen Raum.

Hobbyräume, Werkstätten und eine Quartierssauna

Neben gemeinschaftlichen Hobbyräumen befinden sich im Entwurf auch diverse Werkstätten, integrative Kindergärten, eine Gemeinschaftsbibliothek und eine Quartierssauna über den Dächern des Viertels. Es gibt rollstuhlgerechte Wohnungen, zweigeschossige Gartenwohnungen und sogenannte Clusterwohnungen, welche sich besonders für ein Mehrgenerationsmodell eignen.

Jeder einzelne Block funktioniert wie ein Dorf, in dem sich die Bewohner vernetzen und einander bei der Kinderbetreuung oder Pflege unterstützen können. „In unserem Modell stecken all unsere Inspirationen aus der Reise und den theoretischen Recherchen. Auch wenn die komplexe Masterthesis – einschließlich zahlreicher Nächte – viel Zeit, Disziplin und Nerven gekostet hat, heute wissen wir, dass das Konzept des öffentlichen Wohnens gut ist: für jeden Einzelnen und das Gemeinwohl.“