Mehr Anträge durch Corona

Wohngeld oder die Vermittlung von Wohnraum bleiben auch in Corona-Zeiten in der Stadtverwaltung nachgefragte Servicethemen. Das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung bietet daher unverändert seine Dienstleistungen an – wenn auch aus Gründen des Infektionsschutzes weitgehend ohne persönlichen Kontakt. Für alle Themen steht das Verwaltungsteam via E-Mail, per Postweg oder am Telefon bereit. Für publikumsintensive Arbeitsbereiche wurden zusätzliche Kontaktmöglichkeiten, darunter eine Hotline, eingerichtet.

Damit reagiert das Amt laut städtischer Pressemitteilung auf ein erhöhtes Aufkommen an Wohngeldanträgen. Durch die Corona-Pandemie müssen viele Beschäftigte und Selbstständige Einkommensverluste verkraften. Amtsleiterin Gabriele Regenitter : „Viele von ihnen haben dadurch Anspruch auf ein höheres Wohngeld, andere können erstmalig diese Unterstützung beantragen.“ Das Antragsaufkommen steigt derzeit an, längere Bearbeitungszeiten sind mitunter die Folge. „Alle Anträge auf Wohngeld, Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung und Wohnraumförderung bearbeitet unser Team so schnell und effizient wie möglich“, versichert Gabriele Regenitter.

Maskenpflicht bei persönlicher Beratung

Für persönliche Beratungen gelten besondere Spielregeln: Sie sind nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung und in dringenden Fällen möglich. Die Maskenpflicht versteht sich dabei von selbst. Spontanbesuche seien aufgrund der empfohlenen Abstands- und Hygienegebote vorerst nicht möglich.

Das Amt freut sich über Kontaktaufnahmen unter 0251/492 64 02 oder E-Mail wohnungsamt@stadt-muenster.de. Der Service rund um das Thema „Wohngeld“ ist erreichbar unter 492 64 18, Fax: 492 77 33, E-Mail: wohngeld@stadt-muenster.de, oder per Post an das städtische Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung, 48127 Münster. Anträge auf Wohngeld lassen sich vom eigenen Rechner unter www.wohngeldrechner.nrw.de stellen. Für die Bereiche Wohnberechtigungsschein und Wohnraumvermittlung wurden zusätzliche Telefonnummern 492 64 85 (Fax: 492 77 33) eingerichtet, die E-Mail-Adresse lautet info-wbs@stadt-muenster.de.