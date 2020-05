Hunderte Traktoren sind auf dem Weg nach Münster

Für den heutigen Donnerstag hat das Bündnis "Land schafft Verbindung Deutschland - Team NRW" zu einer Protestaktion gegen die Agrarpolitik von Svenja Schulze aufgerufen. Die Landwirte fordern die Bundesumweltministerin zum Rücktritt auf.

Gleich aus mehreren Richtungen sind die Landwirte auf dem Weg in die Innenstadt. So begleitet die Polizei aktuell Konvois auf der Weseler Straße. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Zum Teil wurden Einmündungen zeitweise abgesperrt. An den Treckern hängen große Protestplakate, zudem hupen einige Treckerfahrer.

Staus auf Einfallstraßen und im Ludgerikreisel

Die Polizei teilt zudem bei Twitter mit, dass etwa 140 Traktoren über die B64 von Warendorf in Richtung Münster unterwegs sind. Auch aus Altenberge machen sich 170 Trecker auf den Weg, auf der Altenberger Straße kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei sind aus dem Kreis Borken 340 Treckerfahrer unterwegs.

Landwirte protestieren in Münster 1/6 Mit Trecker-Konvois protestieren Landwirte am Donnerstag gegen Bundesumweltministerin Svenja Schulze - hier gegen 11 Uhr vor dem SPD-Büro in Münster. Foto: Martin Kalitschke

Auf dem Schlossplatz haben sich bereits einige Traktoren eingefunden. Ab 12 Uhr findet hier die Kundgebung statt. Foto: Oliver Werner

Hunderte Landwirte beteiligen sich an dem Protest. Foto: Oliver Werner

Auf zahlreichen Straßen im Stadtgebiet kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Foto: Oliver Werner

Die Trecker-Konvois kommen vor allem aus den Kreisen Steinfurt, Warendorf und Borken nach Münster. Foto: Oliver Werner

In langen Schlangen bewegen sich die Traktoren in Richtung Schlossplatz. Foto: Oliver Werner

Auf den Einfallstraßen kommt es bereits zu Verzögerungen, vermehrt gibt es aber auch im Innenstadtbereich Verkehrseinschränkungen. Unter anderem im Ludgerikreisel ist nach Angaben der Polizei mit Staus zu rechnen.

Sperrungen rund um den Schlossplatz

Auf dem Schlossplatz haben sich ebenfalls bereits einige Landwirte mit ihren Traktoren eingefunden. Die Polizei schreibt bei Twitter: "Die Straßen rund um den Schlossplatz und alle Zufahrtsstraße sind ab sofort gesperrt."

Auch auf den Busverkehr hat die angemeldete Demonstration Auswirkungen . Die Stadtbusse mehrerer Linien müssen Umleitungen fahren.

Die Polizei hatte bereits am Mittwoch darauf hingewiesen, dass es durch Treckerkonvois, die durch das Münsterland nach Münster fahren, zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Denn: Die Landwirte treffen sich um 12 Uhr auf dem Schlossplatz zur abschließenden Kundgebung.