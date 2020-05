Familien und Einzelreisende dürfen ab heute wieder in den nordrhein-westfälischen Jugendherbergen übernachten. Allerdings dürfen diese nur 50 Prozent ihrer Kapazität belegen – und auch das nur unter strengen Vorgaben, die einige Häuser in Westfalen nicht erfüllen können. Das Jugendgästehaus am Aasee gehört zu den 16 Herbergen der Region, die wieder öffnen.

Knapp 300 Betten hat die Herberge am Aasee zur Verfügung. Damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können, dürfen zunächst aber nur maximal 150 in der Herberge am Aasee übernachten. Möglich macht das die Gestaltung des Hauses, wie Leiterin Christiane Heinichen erklärt: „Das Haus ist so gebaut worden, dass jedes Doppel - und Viererzimmer über ein eigenes Bad und WC verfügt.“ Denn dass ist eine der vielen Vor­aussetzungen, die die Jugendherbergen nach der aktuellen Coronaschutzverordnung in NRW erfüllen müssen.

Drei statt zwei Speiseräume

In Münster wurde und wird viel Aufwand betrieben, um den neuen Vorgaben gerecht zu werden. So wurden die Speiseräume von zwei auf drei erweitert, damit mit Abstand theoretisch alle Gäste gleichzeitig essen könnten. Praktisch wird das jedoch vermieden, betont Christiane Heinichen: „Wir staffeln die Zeiten in Absprache mit den Gästen, damit wir keine langen Schlangen haben.“

Heinichen freut sich, dass sie wenigstens einen Teil der Betten wieder vergeben darf. „Jetzt über Pfingsten haben viele Paare und Familien gebucht, das ist auch typisch für solche langen Wochenenden“, sagt sie. Dennoch, die Kernkompetenz des Hauses sind Gruppenreisen wie Klassen oder Vereinsfahrten und Tagungen, die bis auf weiteres nicht stattfinden dürfen.

Unterstützung vom Land

Das Land unterstützt die Herbergen in Westfalen mit einem Hilfspaket, das vorsichtig optimistisch stimme, wie der Landesverbandes Westfalen-Lippe im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) mitteilt. „Bedrohlich“ bleibe die Lage dennoch weiterhin, heißt es.