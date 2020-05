Neues Zuhause für drei Zwergmangusten

Die erste Nacht haben die drei neuen Bewohner bereits im Allwetterzoo verbracht. Ab dem heutigen Freitag (29. Mai) können auch die Zoo-Besucher die Südlichen Zwergmangusten in ihrem neuen Zuhause beobachten.

Bei den neuen Zoobewohnern handelt es sich um die kleinste Mangustenart, heißt es in einer Mitteilung des Allwetterzoos. Sie erreicht eine Kopf-Rumpflänge von bis zu 25 Zentimeter. Das Gewicht liegt zwischen 300 und 400 Gramm. Wer sich die tagaktiven und sozialen Tiere einmal ansehen will, der findet sie hinter der Großvogelvoliere, am Eingang zum (noch geschlossenen) „Geier-Restaurant“.

Einzigartiges Sozialverhalten

Zwergmangusten besiedeln südlich der Sahara gelegene Savannen, offenes Waldland und Busch in zahlreichen Ländern Afrikas. Sie sind sehr gesellige Tiere, die ein einzigartiges Sozialverhalten aufweisen. Dazu pflegen sie eine Symbiose mit Hornvögeln der Gattung Tockus, benutzen Termitenbauten gemeinsam mit Schildechsen und nehmen selbstbewusst den Kampf gegen Puffottern und andere Giftschlangen auf, die viel größer sind, als sie selbst.

Wie die Erdmännchen auch, demonstrieren sie die Macht der Gemeinschaft. Die im Mittel aus neun Mitgliedern bestehende Gruppe, die sich aus in der Gruppe geborenen Tieren und Zuwanderern zusammensetzen kann, bietet dem Einzelnen mehr Schutz, da Fressfeinde eher entdeckt werden.

Foto: Allwetterzoo Münster

Obwohl nur das dominante Paar der Gruppe Nachwuchs zeugt, beteiligen sich alle Gruppenmitglieder an der Jungenaufzucht mit Putzen, Füttern, Umhertragen und vor allem Aufpassen. Diese Hilfe kann sogar so weit gehen, dass untergeordnete Weibchen die Jungen säugen. Auch die Nahrungssuche wird der Sicherheit wegen gemeinsam in der Gruppe unternommen.

Käfer und Larven auf dem Speiseplan

Der Speiseplan besteht hauptsächlich aus Käfern, deren Larven und Termiten. Aber auch andere Wirbellose, kleine Wirbeltiere, Vogeleier und Früchte werden nicht verschmäht. Um sie aufzubrechen, werden Schneckengehäuse und Eier mit den Vorderpfoten gefasst und zwischen den Hinterbeinen hindurch gegen einen Stein geschleudert.

Zwergmangusten haben Gruppenterritorien, die bis zu 200 Termitenbauten enthalten. Sie nutzen abwechslungsweise mehrere Bauten zum Schlafen. Das Territorium wird mit dem Sekret der Wangendrüsen oder des Analbeutels markiert. Letzteres geschieht oft aus dem Handstand.