Unbekannte Diebe haben am Donnerstagmittag an der Ludgeristraße eine Geldbörse aus einer Handtasche gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine 26-Jährige ihre Handtasche in einem Geschäft zwischen 12 und 13 Uhr auf den Boden, um Schuhe anzuprobieren.

Dabei ließ sie ihre Tasche kurz aus den Augen. An der Kasse bemerkte die Frau aus Ascheberg, dass die Geldbörse nicht mehr da war. In dem Portmonee waren Bargeld, Ausweise und eine Debitkarte.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251 2750 entgegengenommen. Die Polizei rät zudem, Wertsachen immer möglichst eng am Körper zu tragen und niemals unbeaufsichtigt zu lassen.