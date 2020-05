Keine Neuinfektion mit dem Coronavirus

Die Stadt teilt darüber hinaus mit, dass einige öffentliche Toiletten nach Schließungen in der Corona-Krise nun wieder geöffnet werden. Während die WC-Anlagen am Stadthaus 1 und im Umfeld der Wochenmärkte fast durchgängig zur Verfügung standen, musste der externe Betreiber weitere Toiletten im Stadtgebiet zwischenzeitlich schließen - aus personellen Gründen und aufgrund strenger Hygienevorgaben.

Da sich die City immer mehr mit Leben füllt, sind folgende Anlagen ab dieser Woche wieder geöffnet: Schlossplatz 8a, Aasee / Hansahafen, Bült 11 hinter Korduanenstrasse, Neubrückenstrasse (Apostelkirche) und Breul. An Markttagen kommen folgende Toiletten hinzu: Domplatz, Geiststraße, Marktplatz Hiltrup (Moränenstrasse).

Anfang kommender Woche ist der Service an allen Tagen wieder komplett. Dann öffnen beide WC-Anlagen am Domplatz, Salzstraße (Höhe Promenade), Berliner Platz, Wienburgpark (Zugang von Langemarckstraße) und am Dahlweg (Südpark).