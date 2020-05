Unmittelbar vor der Aufstellungsversammlung der AfD zur Kommunalwahl haben die Oberbürgermeisterkandidaten von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD , Die Linke, ÖDP und die Liste „Münster ist bunt“ eine Münsteraner Erklärung gegen Rechts abgeschlossen. Vorbild ist die Dortmunder Erklärung, wie es in einer Mitteilung heißt.

In der Erklärung verpflichten sich Dr. Michael Jung (SPD), Michael Krapp (ÖDP), Ulrich Thoden (Linke), Peter Todeskino (Die Grünen) und Dr. Georgios Tsakalidis (Münster ist bunt) den Wahlkampf in einem Stil zu führen, der Münsters lebenswerten und weltoffenen Charakter nicht beschädigt. „Diese Übereinkunft schließt für uns aus, an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen, an der mögliche AfD-Kandidaten beteiligt sind“, erklären die Kandidaten. „Damit möchten wir ein Zeichen setzen, dass der OB-Wahlkampf in Münster keine Bühne für die Verbreitung von Hass, Hetze und Rassismus wird“.

Klima der Angst und Intoleranz

Es sei erschreckend, dass politische Kräfte wie die AfD in den vergangenen Jahren immer wieder versucht haben, ein Klima der Angst und Intoleranz zu schüren, so die Unterzeichner.

„Dabei bedauern wir sehr, dass Oberbürgermeister Lewe und der designierte Kandidat der FDP, Jörg Berens, den Abschluss einer Erklärung abgelehnt haben“, zeigen sich die Unterzeichner enttäuscht. „Wir laden beide und auch andere Kandidierende herzlich ein, sich der Erklärung noch nachträglich anzuschließen.“

In der Münsteraner Erklärung heißt es wörtlich: „Bei aller politischen Unterschiedlichkeit treten wir mit unserem Wahlkampf dafür ein, dass Demokratie gestärkt wird und politischer Wettbewerb die Münsteraner Stadtgesellschaft nicht spaltet. Wir erleben zur Zeit in schrecklicher Weise, dass es politischen Kräften wie der AfD in den vergangenen Jahren gelungen ist, ein Klima der Angst und Intoleranz zu schüren.“ Für die Unterzeichner stehe fest, „der OB-Wahlkampf in Münster darf für die Verbreitung von Hass, Hetze und Rassismus keine Bühne einräumen“.