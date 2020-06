Sein Name klingt extrem geheimnisvoll: THiLO. Wer stutzig wird und denkt: Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor... Wäre denkbar. Denn THiLO, der im echten Leben Thilo P. Lassak heißt, gehört zu den bekanntesten Autoren für Kinder- und Jugendbücher in Deutschland.

Der „Rostige Robert“ war sein erstes Buch. Schon lange passen seine Geschichten nicht mehr nur in ein einziges Regal. THiLO hat 350 Bücher geschrieben, die in 25 Sprachen übersetzt worden sind.

Gesamtauflage bei 5 Millionen Büchern

Außerdem hat er Drehbücher für Fernsehserien wie „Bibi & Tina“ und „Schloss Einstein“ geschrieben. Tja: Und wer so einen geheimnisvollen Namen hat, der kennt sich auch mit Kriminalgeschichten sehr gut aus.

In Zeiten von Corona hat sich THiLO einen Escape-Room für Kinder ausgedacht. Für den musst niemand raus, der Fall kann zu Hause gelöst werden. Die Küche wird kurzerhand zur Kommandozentrale der Lockdown-Agenten.

1. Fall für die Lockdown-Agenten

Worum geht’s in Fall 1? Der geniale Wissenschaftler Dr. Sergej Rissen hat in seinem Labor eine Supermedizin zusammengebraut, die gegen alle Viren dieser Welt immun macht. Leider ist der Wissenschaftler ziemlich verrückt. Die Supermedizin bekommt nämlich nur der, der zuvor zwölf Rätsel gelöst hat. Für Lockdown-Agenten eigentlich kein großes Pro­blem. Sie müssen ihr Gehirn nur anregen, mal um die Ecke zu denken . . .

Den Spaß gibt es für zwei Altersklassen - für acht-bis elfjährige Agenten und Lockdown-Agenten ab 12 Jahren. Die Unterlagen können via Internet von THiLOs guter Seite downgeloaded werden. Vorbereitungszeit: rund 30 Minuten - es müssen ein paar Utensilien vorbereitet werden. Dann geht‘s los. Wir drücken die Daumen, dass alle Agenten nach maximal 90 Minuten im Besitz der Supermedizin sind. Der Schriftsteller, übrigens Vater von vier Kindern, hat 250 Stunden Arbeit in seinen ersten Fall für die Lockdown-Agenten investiert. Wer ihm danken möchte, kann THiLO für den Agentenspaß via Paypall entweder ein Eis oder einen Burger ausgeben.

THiLO Thilo P. Lassak wurde 1970 in Gelsenkirchen geboren, beinahe im Schalker Stadion. Nach seiner Jugend im Sauerland studierte er in Münster Publizistik und Germanistik, bevor er sich in Mainz niederließ. Unter seinem Vornamen THiLO schreibt er seit 1999 Drehbücher für die bekanntesten Fernsehserien wie Bibi & Tina, Schloss Einstein, Sesamstraße und Siebenstein. 2003 begann er, die Geschichten seiner eigenen starken Helden zu veröffentlichen, bis heute sind 350 Bücher von THiLO erschienen. THiLOs Bücher haben eine weltweite GesamtauTlage von über 5 Millionen und wurden in mehr als 25 Sprachen übersetzt, darunter sogar Türkisch, Chinesisch und Lettisch. Thilo P. Lassak hat vier Kinder und lebt in Mainz. ...

www.thilos-gute-seite.de