Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Mittwochmorgen in Albachten zu einem Brand gekommen. An der Straße "Niederort" brannte nach Angaben der Feuerwehr eine Scheune. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand.

Bei dem Brand wurden keine Menschen verletzt, auch Tiere kamen laut einer Mitteilung der Feuerwehr nicht zu Schaden. In der Lagerhalle waren unter anderem Stroh, Heu und Futtermittel gelagert. Mit der Hilfe des Technischen Hilfswerks wurden Heu und Stroh aus der Scheune gefahren und auf einer Wiese endgültig abgelöscht. Eine neben der Scheune befindliche Garage konnte durch den Einsatz der Feuerwehr gehalten werden und wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Zeitungsbotin bemerkt Brand

Der Einsatz für die Feuerwehr startete frühmorgens um 5.30 Uhr. Eine Zeitungsbotin hatte den Brand entdeckt und die Hofbewohner alarmiert. 60 Einsatzkräfte wurden zur Hilfe geholt. Die Feuerwehr hat das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Mittag an.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Albachten, Hiltrup und Roxel der Freiwilligen Feuerwehr Münster und das THW.