Wilsberg-"Alex" hört auf

Von der kleinen Patentochter zur gestandenen Rechtsanwältin brachte es Alexandra "Alex" Holtkamp - in 20 Jahren - in der ZDR-Krimireihe Wilsberg . Die Rolle war der Schauspielerin Ina Paule Klink wie auf den Leib geschneidert - und doch hört die 40-Jährige jetzt auf.

"Keine Entscheidung gegen Wilsberg"

Es sei keine Entscheidung gegen "Wilsberg", sondern für die anderen Dinge, die sie über die Jahre vernachlässigen musste, erklärt Klink in der neuen Ausgabe des "Playboys" , der am Donnerstag im Handel erscheint. Sie wolle auch ihre Musikkarriere vorantreiben, wie sie sagt. "Ich würde behaupten, dass ich mich noch nie so mutig und stark gefühlt habe wie jetzt mit 40. Ich war noch nie so im Reinen mit mir."

Deswegen sei jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, um die Hüllen für den "Playboy" fallen zu lassen, verrät die Künstlerin, die im Anschluss an das Shooting meinte: "Ich bin um eine Erfahrung reicher. Hut ab vor allen Models, die das hauptberuflich machen. Das ist schon richtige Arbeit. Aber ich habe mich sehr wohlgefühlt und konnte mit der Fotografin Lula zusammenarbeiten, die ich schon sehr lange kenne. Und ich bin wahnsinnig stolz auf das Ergebnis."

Die Schauspielerin und Sängerin Ina Paule Klink 1/14 Ina Paule Klink (hier mit Leonard Lansik und Oliver Korritke) verlässt „Wilsberg“. Foto: Ro¼diger Wo¶lk via www.imago-i

Ina Paule Klink bei einer Party im Jahr 2005. Foto: imago stock&people via www.imago

Ina Paule Klink (r.) beim Deutschen Schauspielerpreis 2015. Foto: imago stock&people via www.imago

Schauspieler Nikolai Kinski und Lebensgefährtin Ina Paule Klink bei Nibelungen Festspielen 2017. Foto: STAR-MEDIA via www.imago-images.

Ina Paule Klink bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises 2019 im Zoo Palast. Foto: Clemens Niehaus, via www.imago-i

Ina Paule Klink bei der Premiere des Films „Das perfekte Geheimnis“. Foto: Uwe Koch via www.imago-images.de

Foto: POP-EYE/Christian Behring via ww

Foto: Rights Managed via www.imago-ima

25 Jahre Wilsberg - Ina Paule Klink und ihre Schauspielkollegen. Foto: nordphoto / Witke via www.imago-

Foto: nordphoto / Witke via www.imago-

Ina Paule Klink bei der Place To B Berlinale-Party Garden of Eden im Rahmen der Berlinale 2020. Foto: Christopher Tamcke via www.imago

Foto: POP-EYE/Christina Kratsch via ww

Foto: POP-EYE/Press Picture Plus via w

Foto: POP-EYE/Rene du Vinage via www.i

In welcher Folge und wann ihr letzter "Wilsberg" im Fernsehen zu sehen ist, ist noch nicht bekannt.