25 Münsteraner mit Coronavirus infiziert

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle ist am Donnerstag im münsterischen Stadtgebiet auf 725 gestiegen. Somit hat es im Vergleich zum Vortag acht bestätigte Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Menschen, die nach einer Erkrankung mit dem Coronavirus wieder genesen sind, ist jedoch auch weiter angestiegen. Die Stadt vermeldete am Donnerstag auf ihrer Homepage 687 Gesundete, am Vortag waren es 682. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Damit gelten aktuell noch 25 Münsteraner als infiziert.

Derweil ist der Spielplatz "Middelkamp" in Angelmodde wieder freigegeben worden. Das Gesundheitsamt hatte diesen Mitte Mai aufgrund wiederholter Missachtung von Quarantäne- und Abstandsregeln sperren lassen. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) wird den Bereich dennoch regelmäßig überprüfen.