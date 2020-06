Stadtfest-Macher gucken nach vorn

Positiv stimmt die Stadtfest-Veranstalter vor allem, dass die für die schon ausverkauften Konzerte auf dem Domplatz gebuchten Künstler fest zugesagt haben, im kommenden Jahr ihren Auftritt nachzuholen. Damit stehen für den Freitagabend Querbeat und Felix Jaehn, für Sonntagabend Roland Kaiser auf der Bühne. Die Tickets für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit, wer seine bereits gekauften Karten zurückgeben will, kann sich das Eintrittsgeld zurückerstatten lassen. Von dieser Möglichkeit haben nach Angaben der Veranstalter bislang nur etwa zehn Prozent der Ticketinhaber Gebrauch gemacht. Die Tickets für das Konzert am Samstag waren noch nicht verkauft, welche Künstler auf der Bühne stehen, wurde noch nicht kommuniziert. Dies planen die Veranstalter nun für Mitte August, am für das Stadtfest 2020 geplanten Termin. Dann soll auch der Vorverkauf für die Konzerte 2021 beginnen. (kv)