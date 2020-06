„Endlich wieder Kino“: Den Besuchern des Cineplex habe man am Donnerstagabend angemerkt, wie sehr sie sich über die Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause freuen, so Betreiber Ansgar Esch am Morgen danach. Nachdem Schlosstheater und Cinema bereits am vergangenen Wochenende den Betrieb aufgenommen hatten, folgte nun auch das Cineplex am Albersloher Weg.

Zum Neustart gab es 14 Vorstellungen, Esch zählte insgesamt rund 200 Besucher. Bis auf weiteres werden Filme in den sieben größten der insgesamt neun Säle gezeigt. Nur ein Viertel der Plätze steht zur Verfügung. Drei leere Plätze trennen Besucher bzw. Besuchergruppen, auch nach vorn und hinten werde der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten, so Esch. An Kunden appelliert er, Karten online zu buchen – das sei ebenso kontaktlos wie die Einlasskontrolle, die nun jeder Besucher an Scan-Terminals selbst erledigen kann.

Autokino bis mindestens Ende Juni

Besonders beliebt sei beim Neustart der Kino-Klassiker „Matrix“ gewesen. Für das bevorstehende Wochenende rechnet Esch – auch mit Blick auf das voraussichtlich schlechte Wetter – mit noch mehr Besuchern. Das Autokino werde noch auf jeden Fall bis Ende Juni laufen, dann werde man entscheiden, wie es mit diesem Angebot weitergehen wird.