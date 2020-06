Wie die meisten Veranstaltungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) ist auch das „Q.UNI Camp 2020“ von der aktuellen Corona-Pandemie betroffen: Das Camp, das jährlich in den Sommerferien für Schüler stattfindet, kann in diesem Jahr nicht im gewohnten Format ablaufen und bleibt für ein größeres Publikum geschlossen.

Die Q.UNI-Mitarbeiter haben deshalb mit der Stadt Münster eine Alternative entwickelt und bieten unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben während der NRW-Sommerferien vom 29. Juni bis 7. August eine Ganztagsbetreuung in Kleingruppen an. Das hat die WWU am Freitag mitgeteilt.

60 Ferienplätze pro Woche

Für jeweils eine Woche werden 60 Ferienplätze vergeben. Abgegrenzte Bereiche, eigene Arbeitsmaterialien und kleine Gruppen garantieren, dass jedes Kind unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln die Fächervielfalt der WWU auf eigene Faust erkunden kann – betreut von geschulten Q-UNI-Tutoren. Die Ferienbetreuung findet täglich von 8 bis 16 Uhr im Schlossgarten statt.

Teilnehmen können Kinder von der ersten bis zur vierten Schulklasse. Interessierte können sich ab dem 5. Juni auf der Q.UNI-Webseite ( www.uni-muenster.de/quni/ ) anmelden - alle Interessenten nehmen an einem Losverfahren teil. Die Anmeldefrist ist der 19. Juni. Das Servicetelefon (0251/83 34 901) ist zu folgenden Zeiten besetzt: dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 12 bis 14 Uhr und freitags von 12 bis 14 Uhr.