In Zeiten der Konzertverschiebungen, Festivalabsagen und Veranstaltungspausen haben sich das Gleis 22 und muensterbandnetz.de eine garantiert ansteckungsfreie Alternative einfallen lassen: „Digital ist besser als nichts“ heißt die neue Veranstaltungsreihe, bei der Konzerte und Lesungen live und kostenlos aus dem Gleis 22 auf der Homepage www.gleis22.de gestreamt werden.

Zum Auftakt am Samstag (6. Juni, 20 Uhr) treten die Punkbands Hal Johnson (Münster) und Between Bodies (Köln) auf. Darüber hinaus soll es laut Ankündigung ein Rahmenprogramm mit allerhand Überraschungen geben. „Es ist also in etwa so wie ‚Wetten dass..?‘ nur ohne Thomas Gottschalk und ohne Studiopublikum – dafür mit ganz viel Herzblut und mehr Gitarren“, beschreiben die Organisatoren das Digital-Event.

Unterstützung für Kulturinstitutionen

Und ganz nebenbei soll damit Corona-gebeutelten Kulturinstitutionen unter die Arme gegriffen werden. Die Organisatoren blenden im heutigen Stream einen Link ein, über den man spenden kann. Das Geld, das bei der ersten Ausgabe gespendet wird, soll dem Kultur- und Kneipenkollektiv Leo:16 zugute kommen, sagt Mitorganisator David Skroblin von muensterbandnetz.de.

Vorerst sind fünf Ausgaben von „Digital ist besser als nichts“ geplant. Die zweite Ausgabe soll am 19. Juni über die Bühne und live ins Netz gehen. Dann liest Muff-Potter-Sänger Thorsten Nagelschmidt aus seinem 2020 erschienenen Buch „Arbeit“.