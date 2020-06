Jugendamt kannte frühere Taten

Was wusste die Stadt Münster über die früheren Kinderpornografie-Straftaten des heute 27-jährigen Hauptbeschuldigten im Missbrauchsfall, bei dem drei Kinder, eines aus Münster, sexuell schwer misshandelt worden sind? Die Stadtverwaltung teilte am Wochenende in einer ersten Stellungnahme mit, dass die Familie eines der Opfer den städtischen Behörden aus den Jahren 2015 bis 2016 bekannt sei, weil der im Beamtendeutsch „soziale Kindsvater“ wegen des Besitzes und Vertriebs pornografischer Daten aufgefallen sei. Das Familiengericht habe 2015 aber keinen Anlass gesehen, das Kind aus der elterlichen Verantwortung zu nehmen. „Eine Bewertung können wir erst vornehmen, wenn die Faktenlage dafür ausreichend geklärt ist“, sagte Oberbürgermeister Markus Lewe am Wochenende.

Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Michael Jung ist dringend zu klären, wann das Jugendamt mit den Verhältnissen der Familie in Kinderhaus befasst gewesen sei und welche Konsequenzen gezogen worden seien. Dabei sei insbesondere die Frage zu klären, welche Maßnahmen zum Schutz des Stiefkindes eingeleitet worden seien, nachdem der nun mutmaßliche Täter das erste Mal rechtskräftig wegen Kinderpornografie verurteilt worden sei, so Jung.

Lewe reagiert mit Bestürzung

Der 27-jährige Mann aus Kinderhaus – zweimal im Zusammenhang mit Kinderpornografie verurteilt – ist der Hauptbeschuldigte in dem Missbrauchsfall von Münster. Ihm werden 15 Taten von schwerem sexuellen Missbrauch in einem Zeitraum von November 2018 bis Mai 2020 zur Last gelegt. Das Opfer der meisten Missbrauchshandlungen ist nach Erkenntnissen der Ermittler ein zehnjähriger Junge, der Sohn der 30-jährigen Lebensgefährtin des Beschuldigten, der mit dem Mann in einer häuslichen Gemeinschaft zusammenlebt. Die Taten fanden zum Teil in einer Gartenlaube in Kinderhaus statt, die die Mutter des 27-Jährigen zur Verfügung gestellt haben soll.

Lewe hatte mit Bestürzung auf den Missbrauchsfall in Münster reagiert. „Ich bin erschrocken, dass unsere Stadt offenbar Schauplatz solch schrecklicher Taten war.“ Er drückte den Kindern sein tiefes Mitgefühl aus. „Unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken sind bei den Kindern, die nun in sicheren Einrichtungen sind und dort umfassende professionelle Hilfe bekommen.“

„ Sprechen Sie Auffälligkeiten offen an. Sprechen Sie Auffälligkeiten offen an. “ Oberbürgermeister Markus Lewe

Der Fall zeige in erschreckender Weise, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern und die Brutalität der Täter viel größere Dimensionen habe, als noch vor wenigen Jahren allgemein bekannt gewesen sei. Lewe rief die Münsteraner dazu auf, wachsam zu sein. „Sprechen Sie Auffälligkeiten offen an.“

Auch Jung zeigte sich tief geschockt. „Meine Gedanken sind bei den Opfern dieses entsetzlichen Falls, die jetzt hoffentlich in Sicherheit sind.“